Koers Kort. Van der Hoorn viert in Haacht - Franse bondscoach moet nog één naam toevoegen aan indrukwekkende selectie - Vanbilsen blijft Cofidis trouw

15 september 2018

Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij) heeft vandaag de achtste editie van de Primus Classic Impanis-Van Petegem (1.BC) op zijn naam geschreven.

De 24-jarige Nederlander, die in augustus een rit won in de BinckBank Tour, kwam na 193 kilometer als eerste over de meet in Haacht. Hij bleef samen met vier andere renners uit de greep van het aanstormende peloton. Van der Hoorns landgenoot Huub Duijn werd tweede, Frederik Frison derde. Met Aimé De Gendt (4e), Timothy Dupont (6e) en Jasper Philipsen (8e) eindigden er nog drie Belgen in de top tien. Dupont won de spurt van het geklopte peloton.

Na amper één kilometer koers wachtte de beklimming van de Tenbossestraat. Greg Van Avermaet, toe aan zijn laatste wedstrijd voor het WK in Innsbruck, achtte zijn moment gekomen om aan te vallen. Hij kreeg onder anderen Aimé De Gendt mee in steun. Het peloton liet het gezelschap niet echt wegrijden en werd geholpen toen de leiders opgehouden werden door een gesloten overweg. Aangezien de voorsprong van de vluchters amper 25 seconden bedroeg, waren zij er meteen aan voor de moeite.

Een compact peloton kon zijn weg na 12 kilometer voortzetten. Ludovic Robeert zorgde wat verderop, samen met Olav Hjemsaeter en Maksym Vasyliev, voor de vroege vlucht van de dag. Zij boekten een maximale voorsprong van 7:45. In de grote groep bepaalden vooral de renners van LottoNL-Jumbo, Trek-Segafredo en BMC het tempo, dat stelselmatig werd opgetrokken. Na het drieluik van de beklimmingen van de Rue de Corbais, de Chemain du Relais en de Rue des Quatre Carrés was de voorsprong van het trio gezakt naar één minuut.

Met nog 50 kilometer voor de boeg versnelde Frederik Frison. Ruben Guerreiro en Taco Van der Hoorn trokken mee in zijn spoor. Zij vervoegden al vrij snel de vroege vluchters en zo kregen we een kopgroep met zes renners. Niet voor lang evenwel, want tijdens de beklimming van de Chaussée d'Ottenbourg in Waver moest Vasyliev er voorin af. Ook voor Hjemsaeter ging het allemaal te vlug. Greg Van Avermaet ontbond zijn duivels bij de beklimming van de Holstheide, op 37 kilometer van de finish, en trok het peloton op één lang lint. In de kopgroep loste Robeet en zijn plaats werd ingenomen door Aimé De Gendt.

Op de Hulstbergstraat, de laatste helling van de dag, lanceerde Van Avermaet zichzelf nog maar eens. Deze keer samen met zijn teamgenoot Jean-Pierre Drucker. De grote groep reageerde bijna onmiddellijk. John Degenkolb, speerpunt bij Trek-Segafredo, reed op 12 kilometer van de finish lek terwijl voorin de leiders versterking kregen van Huub Duijn.

Met nog zeven kilometer voor de boeg werd het peloton opgeschrikt door een val met daarbij Benjamin Perry, Trond Trondsen, Sjoerd van Ginneken en Edward Planckaert. Voorin bleven de leiders, Frison, De Gendt, Duijn, Guerreiro en van der Hoorn, knokken voor elke meter. Het peloton misrekende zich helemaal en rekende de vluchters niet meer in. Van der Hoorn zette alles op alles in de laatste 500 meter en haalde het voor zijn landgenoot Duijn en Frison.

Op de erelijst is Van der Hoorn de opvolger van de Italiaan Matteo Trentin.

Franse bondscoach moet nog één naam toevoegen aan selectie

De Franse selectie voor het WK wielrennen, op 30 september in het Oostenrijkse Innsbrück, is bijna rond. Bondscoach Cyrille Guimard gaf intussen al zeven van de acht Franse namen vrij, de achtste naam volgt na de Italiaanse semiklassiekers.

Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Tony Gallopin en Anthony Roux waren al eerder zeker van hun WK-ticket. Daar werden Pierre Rolland, Thibaut Pinot en Rudy Molard nog aan toegevoegd. De Franse renners zijn in de Vuelta momenteel ijzersterk bezig. Gallopin en Pinot (2x) boekten al ritzeges, Molard was vier dagen leider. Verder is Julian Alaphilippe, bergkoning in de voorbije Tour, in het najaar nauwelijks af te stoppen. Hij won de voorbije weken onder meer de Clasica San Sebastian, de Ronde van Groot-Brittannië en donderdag nog de eerste etappe in de Ronde van Slovakije.

De 71-jarige Guimard, zelf in de jaren zeventig een vermaard renner, voegt de achtste en laatste naam aan de selectie toe na de Italiaanse semiklassiekers van de komende dagen. Hij kiest daarbij uit Warren Barguil, Guillaume Martin, Alexis Vuillermoz en Alexandre Geniez, eveneens ritwinnaar in de Vuelta.

Selectie:

Tony Gallopin (AG2R), Romain Bardet (AG2R), Anthony Roux (Groupama-FDJ), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Pierre Rolland (EF Education First)

De achtste naam wordt gekozen uit volgend viertal: Warren Barguil (Fortunéo-Samsic), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), Alexis Vuillermoz (AG2R), Alexandre Genier (AG2R)

Bloedonderzoek voor De Plus

Laurens De Plus gaf gisteren op in de 19de rit van de Vuelta. De renner van Quick-Step Floors kampte met koorts en kon niet meer verder. Hij vertoeft momenteel nog steeds in Spanje en keert pas morgen huiswaarts.

De Plus reed naar een knappe derde plaats in de tweede rit van deze Vuelta, enkel Alejandro Valverde en Michal Kwiatkowski bleven hem toen voor op de Caminito del Rey. Afgelopen dinsdag zette hij ook nog een sterke chrono in de tijdrit neer en werd hij achtste.

Vrijdag kampte hij evenwel plots met koorts en werd hij tot opgave gedwongen. Slechts nieuws dus voor De Plus die normaal voorzien is voor het WK ploegentijdrit op 23 september met zijn team. Daarnaast werd hij ook geselecteerd voor de individuele tijdrit op woensdag en de wegrit op zondag voor de Belgische ploeg.

De Plus keerde vrijdag nog niet huiswaarts, maar vertoeft momenteel nog bij zijn ploeg. Vanavond maakt hij met hen de oversteek naar Madrid, zondagochtend keert hij naar huis. Maandag wacht hem dan een bloedonderzoek om te achterhalen vanwaar de koortsaanval precies kwam. De gezondheid van de Oost-Vlaming is al veel beter dan vrijdag, zo blijkt uit navraag, maar er volgt dus nog een bloedonderzoek. Mogelijk neemt hij niet deel aan het WK ploegentijdrit, al valt die beslissing pas in de loop van volgende week.

Kenneth Vanbilsen blijft Cofidis trouw

Cofidis heeft bekendgemaakt het contract van Kenneth Vanbilsen te verlengen. De duur van de nieuwe overeenkomst werd niet bekendgemaakt. De Limburger rijdt sinds 2015 voor de Franse procontinentale ploeg.

De 28-jarige Vanbilsen, die momenteel actief is in de Vuelta, maakte zich de voorbije jaren vooral nuttig als sprintvoorbereider bij Cofidis. "Werken voor kopmannen als Nacer Bouhanni en Christophe Laporte is een waar plezier voor mij", legde Vanbilsen uit in het persbericht. "Verder hou ik ook van het klassieke werk. Ik ben blij mijn avontuur bij Cofidis te kunnen verderzetten. De professionele structuur van het team is eerder van WorldTour-niveau dan van procontinentaal niveau."

Ook algemeen manager Cédric Vasseur was tevreden met de verlenging van Vanbilsen. "Kenneth bezit al veel ervaring in het internationaal wielrennen. Hij is een belangrijk element geweest in de recente ritzege van Bouhanni in de Vuelta. Verder is hij polyvalent en sterk in zowel de klassiekers als rittenkoersen."

Vanbilsen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor beloften in 2012, schreef in 2014 de Franse openingsklassieker GP La Marseillaise op zijn naam.

Met Zico Waeytens komt volgend seizoen nog een extra landgenoot Cofidis versterken. Ook Bert Van Lerberghe en Dimitri Claeys blijven er aan boord.

🖊 @KVanbilsen prolonge !



Le vainqueur du GP La Marseillaise en 2014 compte bien continuer son remarquable travail dans la préparation des sprints pour ses leaders.



🖊 @KVanbilsen prolonge !

Le vainqueur du GP La Marseillaise en 2014 compte bien continuer son remarquable travail dans la préparation des sprints pour ses leaders.