Koers Kort. Parcours Brico Cross Geraardsbergen gewijzigd door gevaarlijke afdaling - Jakobsen wint slotrit in Slovakije Redactie

16 september 2018

15u17

Bron: Belga 2

Sanne Cant is tevreden met vijfde plaats

Wereldkampioene Sanne Cant moest in de eerste cross in Geraardsbergen genoegen nemen met een vijfde plaats. Ze was de hele tijd op achtervolgen aangewezen en kwam pas in de tweede helft van de wedstrijd echt onder stoom. De Italiaanse Eva Lechner (Clio) won.

"Lechner komt net van het wereldkampioenschap mountainbike. Logisch dat zij dus in opperbeste vorm verkeerde. En dat was eraan te zien vandaag. Ook het parcours in Geraardsbergen was echt op haar lijf geschreven", begon Sanne Cant.

Een deel van het voorziene parcours werd geschrapt. Een afdaling zou te gevaarlijk geweest zijn. "Of die ingreep dan wel of niet in mijn voordeel heeft gespeeld kan ik niet zeggen. Het parcours was wat het was. Lastig en stoffig alleszins. Meer dan een vijfde plaats zat er hier niet in. Het begin van het seizoen is altijd iets speciaals. Maar ik ben best tevreden met mijn prestatie", meldde Sanne Cant.

Italiaanse Eva Lechner boekt eerste zege van seizoen bij dames in Geraardsbergen

Eva Lechner heeft de Brico Cross in Geraardsbergen bij de vrouwen elite gewonnen. De 33-jarige Italiaanse was de sterkste van start tot finish. Haar landgenote Alice Maria Arzuffi eindigde als tweede. De Nederlandse Ceylin Alvarado del Carmen legde beslag op de laatste podiumplaats. Loes Sels finishte als vierde voor wereldkampioene Sanne Cant.

Het was Eva Lechner die de beste start nam. De Italiaanse nam onder andere de Nederlandse Maud Kaptheijns, Ellen Van Loy en Sanne Cant op sleeptouw. Lechner bleef doorgeven en sloeg vrij snel een kloof op de rest van het deelnemersveld. Zij trok de tweede ronde in met 10 seconden voorsprong op een zevental met Ellen Van Loy, Sanne Cant, Ceylin Alvarado del Carmen, Maud Kaptheijns, Laura Verdonschot, Loes Sels en Alice Maria Arzuffi. Eva Lechner bleef goed ronddraaien en diepte haar voorsprong nog wat verder uit.

In de achtergrond had de jarige Ellen Van Loy, vandaag 38 jaar geworden, de handen in elkaar geslagen met Alice Maria Arzuffi en Ceylin Alvarado del Carmen. Dat drietal bleef niet lang bijeen. Arzuffi ging resoluut alleen op jacht naar haar landgenote in de kampioenstrui. Alvarado del Carmen posteerde zich op de derde plaats gevolgd door Ellen Van Loy. Wereldkampioene Sanne Cant had halfcross ook het gashendeltje open gedraaid en nestelde zich op de vijfde plaats. Eva Lechner trok de slotronde in met een voorsprong van een halve minuut op Alice Maria Arzuffi en 45 seconden op Ceylin Alvarado del Carmen. Deze posities wijzigden niet meer en zo boekte de Italiaanse kampioene haar eerste zege van het seizoen.

De vrouwen werkten het eerder voorziene parcours niet af. Een gevaarlijke afdaling werd uitzonderlijk geschrapt na samenspraak met de deelneemsters en de wedstrijdcommissarissen. Zo zat slechts enkel de beklimming van de Kapelmuur in de omloop en werd een deel van de Muur van Geraardsbergen niet aangedaan.

Lechner: "Ik kan nog groeien"

"Ik voelde me van bij de start heel goed. Ik versnelde nog even en sloeg direct een kloof. Meteen wou ik die uitdiepen en dat lukte", verduidelijkte Eva Lechner. "Ik hou ervan om in Vlaanderen te rijden. Het publiek is hier altijd zeer enthousiast. Daarom ook koos ik voor een Belgisch team waar ik vanaf 1 oktober voor ga rijden. Ik blijf hier dan de crossen betwisten en daar kijk ik echt naar uit."

"Ik laste in augustus even een pauze in", vervolgde de Italiaanse. "Ik voel zelf dat ik echt nog wel kan groeien de komende weken. Conditioneel kan het nog beter ook al won ik vandaag."

Parcours gewijzigd in Geraardsbergen

In laatste instantie heeft de organisatie van de Brico Cross in Geraardsbergen noodgedwongen enkele veranderingen aan het parcours doorgevoerd. De reden was los zand met boomwortels onder na een steile afdaling, waardoor heel wat renners tijdens hun opwarming tegen de grond smakten en volgens Rob Peeters zelfs overkop gingen. Die steile helling is uit het traject gehaald en ook een lus behoort niet meer tot het parcours. Een alternatieve en veiligere afdaling werd uit de hoed getoverd.

Door de veranderingen is de belofte-cross met een halfuur uitgesteld. Normaal gezien komen de dames om 13u45 in actie. Om 15u is het dan de beurt aan de heren om het veldritseizoen op gang te fietsen.

DIENSTMEDEDELING vanuit de Brico Cross in Geraardsbergen. Een aantal dames vond een afdaling te gevaarlijk, waarna deze geschrapt is. Ook voor de beloften en de profs werd een alternatieve afdaling voorzien, op beslissing van de jury. (1/2) Brico Cross(@ BricoCross) link

(2/2) Zo blijft de Muur deel uitmaken van het parcours voor de beloften en profs... Daardoor schuift het startuur van de beloften op van 11u45 naar 12u15... Hieronder een reactie op de beslissing van Rob Peeters. Ps. De dames volgen het -minder gevaarlijke- traject van de jeugd pic.twitter.com/3RY3K4dsSK Brico Cross(@ BricoCross) link

Jakobsen schrijft slotrit op zijn naam in Ronde van Slovakije

Fabio Jakobsen heeft de slotrit in de Ronde van Slovakije gewonnen. De Nederlander van Quick-Step Floors klopte na 161,8 km van Nitra naar Galanta Matteo Pelucchi (BORA-hansgrohe) in de sprint en keerde daarmee de rollen om na de verloren sprint van gisteren. De eindzege gaat naar Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) die 16 tellen overhoudt op Jan Tratnik. Ben Hermans finisht als eerste landgenoot op een vierde plaats in het eindklassement, op 26 seconden van de Fransman. Met Steff Cras eindigt nog een tweede Belg in de top tien, op een zevende plaats op 31 seconden.

Het is voor neoprof Jakobsen zijn vijfde zege van het seizoen, eerder won hij een rit in de BinckBank Tour (WT), een etappe in de Tour des Fjords (2.BC), de Scheldeprijs (1.HC) en Nokere Koerse.

Voor Quick-Step Floors staat de teller nu op 66 overwinningen dit jaar. Ze keren huiswaarts met vier zeges in Slovakije: winst in de proloog met Bob Jungels, de overwinning voor Jakobsen en een rit- en eindzege voor Julian Alaphilippe die vorige week ook al het eindklassement pakte in de Ronde van Groot-Brittannië. Daarmee toont hij dat hij na zijn rustperiode en succesvolle Tour de France, waarin hij twee ritten en de bergtrui won, meer dan ooit klaar is voor het WK in Innsbruck over twee weken.

Taco van der Hoorn wint Primus Classic

Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij) heeft de achtste editie van de Primus Classic Impanis-Van Petegem op zijn naam geschreven.

De 24-jarige Nederlander, die in augustus een rit won in de BinckBank Tour, kwam na 193 kilometer als eerste over de meet in Haacht. Hij bleef samen met vier andere renners uit de greep van het aanstormende peloton. Van der Hoorns landgenoot Huub Duijn werd tweede, Frederik Frison derde. Met Aimé De Gendt (4e), Timothy Dupont (6e) en Jasper Philipsen (8e) eindigden er nog drie Belgen in de top tien. Dupont won de spurt van het geklopte peloton.

Na amper één kilometer koers wachtte de beklimming van de Tenbossestraat. Greg Van Avermaet, toe aan zijn laatste wedstrijd voor het WK in Innsbruck, achtte zijn moment gekomen om aan te vallen. Hij kreeg onder anderen Aimé De Gendt mee in steun. Het peloton liet het gezelschap niet echt wegrijden en werd geholpen toen de leiders opgehouden werden door een gesloten overweg. Aangezien de voorsprong van de vluchters amper 25 seconden bedroeg, waren zij er meteen aan voor de moeite.

Met nog 50 kilometer voor de boeg versnelde Frederik Frison. Ruben Guerreiro en Taco Van der Hoorn trokken mee in zijn spoor. Zij vervoegden al vrij snel de vroege vluchters en zo kregen we een kopgroep met zes renners. Niet voor lang evenwel, want tijdens de beklimming van de Chaussée d'Ottenbourg in Waver moest Vasyliev er voorin af. Ook voor Hjemsaeter ging het allemaal te vlug. Greg Van Avermaet ontbond zijn duivels bij de beklimming van de Holstheide, op 37 kilometer van de finish, en trok het peloton op één lang lint. In de kopgroep loste Robeet en zijn plaats werd ingenomen door Aimé De Gendt.

Op de Hulstbergstraat, de laatste helling van de dag, lanceerde Van Avermaet zichzelf nog maar eens. Deze keer samen met zijn teamgenoot Jean-Pierre Drucker. De grote groep reageerde bijna onmiddellijk. John Degenkolb, speerpunt bij Trek-Segafredo, reed op 12 kilometer van de finish lek terwijl voorin de leiders versterking kregen van Huub Duijn.

Met nog zeven kilometer voor de boeg werd het peloton opgeschrikt door een val met daarbij Benjamin Perry, Trond Trondsen, Sjoerd van Ginneken en Edward Planckaert. Voorin bleven de leiders, Frison, De Gendt, Duijn, Guerreiro en van der Hoorn, knokken voor elke meter. Het peloton misrekende zich helemaal en rekende de vluchters niet meer in. Van der Hoorn zette alles op alles in de laatste 500 meter en haalde het voor zijn landgenoot Duijn en Frison.

Van der Hoorn: "Peloton misrekende zich compleet"

Op de erelijst is Van der Hoorn de opvolger van de Italiaan Matteo Trentin. "Wou ik winnen, dan moest dat gebeuren na een sprint met een kleine groep", vertelde Van der Hoorn na zijn zege. "Onze vlucht was dan ook het ideale scenario voor mij", stelde Van der Hoorn. "We reden met vijf goed door, maar hielden toch nog wat energie en kracht over. In volle finale, de laatste tien kilometers, zijn we echt beginnen doorgeven en dus misrekende het peloton zich compleet. Ik begon de sprint van ver en kon het houden tot aan de meet, al kwam Huub Duijn nog even gevaarlijk opzetten."

Van der Hoorn was lange tijd out na een val en trad pas in augustus opnieuw aan in competitie. "Ik kwam terug na die val, die mijn hele seizoen ondermijnde. Ik ben alvast blij dat ik opnieuw volop kan koersen. Ondanks alles vind ik mijn seizoen nu toch al redelijk geslaagd", besloot Van der Hoorn.

Igor Anton stopt met wielrennen

Het Spaanse wielrennen verliest met Igor Anton een van zijn gevestigde waarden in het peloton. De 35-jarige Bask hangt morgen na de laatse rit in de Vuelta zijn fiets definitief aan de wilgen. Anton was 14 jaar profwielrenner en reed doorheen zijn carrière voor drie ploegen. "Ik wil Euskaltel-Euskadi, Movistar en Team Dimension Data dan ook bedanken. Het is ongelofelijk om een weliswaar kleine stempel op de wielergeschiedenis te drukken. Morgen eindig ik mijn carrière met het rugnummer 102."

Anton won in totaal 5 ritten in de Ronde van Spanje en finishte in 2007 nog als 8ste in de Vuelta. Ook in de Giro won hij een rit. De voorbije jaren kwam de klimmer niet echt meer uit de verf. Sinds 2011 won hij enkel nog een rit in de Ronde van Asturië.

Henao ruilt Sky voor Team Emirates

Sergio Henao rijdt de komende twee seizoenen voor Team Emirates, zo maakte de wielerploeg vandaag bekend. De 30-jarige Colombiaan was de afgelopen zeven jaar actief bij Team Sky. Henao was vorig jaar nog de beste in Parijs-Nice. In 2013 eindigde hij als tweede in de Waalse Pijl. De Colombiaanse kampioen stond Chris Froome dit jaar bij in zijn eindzege in de Giro. Zelf eindigde de klimmer op de dertiende plaats in het klassement.

Moscon pakt meteen zege na schorsing

Gianni Moscon heeft de Coppa Agostini gewonnen. De Italiaan van Team Sky, die geschorst werd na de Tour de France wegens een slag Elie Gesbert, haalde meteen uit in zijn eerste wedstrijd na zijn schorsing en won voor de Est Rein Taaramäe (Direct Energie) en de Italiaan Enrico Gasparotto (Bahrein-Merida).

Moscon werd in de Tourrit naar Carcassonne, daags voor de tweede rustdag, gediskwalificeerd door de jury nadat die, na de rit, de beelden had bekeken van de etappe. Op die beelden was te zien dat de Italiaan een slag had uitgedeeld aan de Fransman Elie Gesbert en dus moest hij de Tour verlaten. Hij kreeg een schorsing opgelegd van 8 augustus tot 12 september door de UCI. De voorbije dagen kwam de Italiaan in La Gazzetta dello Sport nog eens giftig terug op de schorsing. Hij zou naar eigen zeggen antwoorden met de benen. Zo gezegd, zo gedaan.

Het is voor Moscon zijn vierde profzege. In 2017 kroonde hij zich tot nationaal kampioen tijdrijden en in 2016 bracht hij een rit en de eindzege van de Arctic Race of Norway op zijn naam. Hij volgt op de erelijst Michael Albasini op.

Pelucchi sprint naar zege, Lampaert derde

Een andere Italiaanse overwinning viel te noteren in de Ronde van Slovakije. Daar won Matteo Pelucchi in de sprint voor twee renners van Quick-Step Floors: Fabio Jakobsen en Yves Lampaert. Julian Alaphilippe behoudt zijn leiderstrui.

De eerste aanval van de dag kwam op naam van Martin Haring (Dukla Banska Bystrica), maar de renner werd al snel weer opgeslokt door het peloton na de eerste tussensprint. Daarna trok een duo in het offensief: Patrik Tybor (Dukla BB) en Jan Bárta (Elkov-Author). Maximaal reden ze een bonus van vijf minuten bij elkaar, Quick-Step Floors en Bora-hansgrohe controleerden het peloton met het oog op een sprint.

Het duo werd opgeraapt in het slot, de sprint voorbereid. Daarin toonde Matteo Pelucchi zich de snelste, goed voor de tweede overwinning van Bora-hansgrohe op rij na vrijdag de zege met Rüdiger Selig. Het was geleden van 2015 dat de 29-jarige Italiaan nog eens mocht juichen. Toen won hij twee ritten in de Ronde van Polen. Hij dikt zijn aantal profzeges nu aan tot 10. Julian Alaphilippe start zondag in de laatste rit als leider.

Franse bondscoach moet nog één naam toevoegen aan selectie

De Franse selectie voor het WK wielrennen, op 30 september in het Oostenrijkse Innsbrück, is bijna rond. Bondscoach Cyrille Guimard gaf intussen al zeven van de acht Franse namen vrij, de achtste naam volgt na de Italiaanse semiklassiekers.

Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Tony Gallopin en Anthony Roux waren al eerder zeker van hun WK-ticket. Daar werden Pierre Rolland, Thibaut Pinot en Rudy Molard nog aan toegevoegd. De Franse renners zijn in de Vuelta momenteel ijzersterk bezig. Gallopin en Pinot (2x) boekten al ritzeges, Molard was vier dagen leider. Verder is Julian Alaphilippe, bergkoning in de voorbije Tour, in het najaar nauwelijks af te stoppen. Hij won de voorbije weken onder meer de Clasica San Sebastian, de Ronde van Groot-Brittannië en donderdag nog de eerste etappe in de Ronde van Slovakije.

De 71-jarige Guimard, zelf in de jaren zeventig een vermaard renner, voegt de achtste en laatste naam aan de selectie toe na de Italiaanse semiklassiekers van de komende dagen. Hij kiest daarbij uit Warren Barguil, Guillaume Martin, Alexis Vuillermoz en Alexandre Geniez, eveneens ritwinnaar in de Vuelta.

Selectie:

Tony Gallopin (AG2R), Romain Bardet (AG2R), Anthony Roux (Groupama-FDJ), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Pierre Rolland (EF Education First)

De achtste naam wordt gekozen uit volgend viertal: Warren Barguil (Fortunéo-Samsic), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), Alexis Vuillermoz (AG2R), Alexandre Genier (AG2R)

Bloedonderzoek voor De Plus

Laurens De Plus gaf gisteren op in de 19de rit van de Vuelta. De renner van Quick-Step Floors kampte met koorts en kon niet meer verder. Hij vertoeft momenteel nog steeds in Spanje en keert pas morgen huiswaarts.

De Plus reed naar een knappe derde plaats in de tweede rit van deze Vuelta, enkel Alejandro Valverde en Michal Kwiatkowski bleven hem toen voor op de Caminito del Rey. Afgelopen dinsdag zette hij ook nog een sterke chrono in de tijdrit neer en werd hij achtste.

Vrijdag kampte hij evenwel plots met koorts en werd hij tot opgave gedwongen. Slechts nieuws dus voor De Plus die normaal voorzien is voor het WK ploegentijdrit op 23 september met zijn team. Daarnaast werd hij ook geselecteerd voor de individuele tijdrit op woensdag en de wegrit op zondag voor de Belgische ploeg.

De Plus keerde vrijdag nog niet huiswaarts, maar vertoeft momenteel nog bij zijn ploeg. Vanavond maakt hij met hen de oversteek naar Madrid, zondagochtend keert hij naar huis. Maandag wacht hem dan een bloedonderzoek om te achterhalen vanwaar de koortsaanval precies kwam. De gezondheid van de Oost-Vlaming is al veel beter dan vrijdag, zo blijkt uit navraag, maar er volgt dus nog een bloedonderzoek. Mogelijk neemt hij niet deel aan het WK ploegentijdrit, al valt die beslissing pas in de loop van volgende week.

Kenneth Vanbilsen blijft Cofidis trouw

Cofidis heeft bekendgemaakt het contract van Kenneth Vanbilsen te verlengen. De duur van de nieuwe overeenkomst werd niet bekendgemaakt. De Limburger rijdt sinds 2015 voor de Franse procontinentale ploeg.

De 28-jarige Vanbilsen, die momenteel actief is in de Vuelta, maakte zich de voorbije jaren vooral nuttig als sprintvoorbereider bij Cofidis. "Werken voor kopmannen als Nacer Bouhanni en Christophe Laporte is een waar plezier voor mij", legde Vanbilsen uit in het persbericht. "Verder hou ik ook van het klassieke werk. Ik ben blij mijn avontuur bij Cofidis te kunnen verderzetten. De professionele structuur van het team is eerder van WorldTour-niveau dan van procontinentaal niveau."

Ook algemeen manager Cédric Vasseur was tevreden met de verlenging van Vanbilsen. "Kenneth bezit al veel ervaring in het internationaal wielrennen. Hij is een belangrijk element geweest in de recente ritzege van Bouhanni in de Vuelta. Verder is hij polyvalent en sterk in zowel de klassiekers als rittenkoersen."

Vanbilsen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor beloften in 2012, schreef in 2014 de Franse openingsklassieker GP La Marseillaise op zijn naam.

Met Zico Waeytens komt volgend seizoen nog een extra landgenoot Cofidis versterken. Ook Bert Van Lerberghe en Dimitri Claeys blijven er aan boord.

🖊 @KVanbilsen prolonge !



Le vainqueur du GP La Marseillaise en 2014 compte bien continuer son remarquable travail dans la préparation des sprints pour ses leaders.



Découvrez sa réaction et celle de @cedvasseur 👉 https://t.co/EZP2sV5twc#CofidisMyTeam pic.twitter.com/1pPhBNhZFC Team COFIDIS(@ TeamCOFIDIS) link

Vrees voor sleutelbeenbreuk bij Benjamin Perry

Benjamin Perry was het voornaamste slachtoffer van de valpartij op zowat zeven kilometer van de meet van de Primus Classic Impanis-Van Petegem. De Canadees kon Sjoerd van Ginneken niet ontwijken toen deze door de stoeprand weg gekatapulteerd werd en zo ook onder anderen Edward Planckaert en Trond Trondsen betrok in zijn val. Perry bleef lang liggen en werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis van Leuven.

"Benjamin Perry is zwaar tegen het asfalt gegaan en had heel veel pijn aan de linkerschouder en sleutelbeen. Een eerste diagnose die de wedstrijddokter stelde, was een breuk van het sleutelbeen. Nader onderzoek in het ziekenhuis moet uitsluitsel geven", stelde sportdirecteur Eric Van Lancker van Israel Cycling Academy.