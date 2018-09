Koers Kort. Franse bondscoach moet nog één naam toevoegen aan indrukwekkende selectie Redactie

De Franse selectie voor het WK wielrennen, op 30 september in het Oostenrijkse Innsbrück, is bijna rond. Bondscoach Cyrille Guimard gaf intussen al zeven van de acht Franse namen vrij, de achtste naam volgt na de Italiaanse semiklassiekers.

Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Tony Gallopin en Anthony Roux waren al eerder zeker van hun WK-ticket. Daar werden Pierre Rolland, Thibaut Pinot en Rudy Molard nog aan toegevoegd. De Franse renners zijn in de Vuelta momenteel ijzersterk bezig. Gallopin en Pinot (2x) boekten al ritzeges, Molard was vier dagen leider. Verder is Julian Alaphilippe, bergkoning in de voorbije Tour, in het najaar nauwelijks af te stoppen. Hij won de voorbije weken onder meer de Clasica San Sebastian, de Ronde van Groot-Brittannië en donderdag nog de eerste etappe in de Ronde van Slovakije.

De 71-jarige Guimard, zelf in de jaren zeventig een vermaard renner, voegt de achtste en laatste naam aan de selectie toe na de Italiaanse semiklassiekers van de komende dagen. Hij kiest daarbij uit Warren Barguil, Guillaume Martin, Alexis Vuillermoz en Alexandre Geniez, eveneens ritwinnaar in de Vuelta.

Selectie:

Tony Gallopin (AG2R), Romain Bardet (AG2R), Anthony Roux (Groupama-FDJ), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Pierre Rolland (EF Education First)

De achtste naam wordt gekozen uit volgend viertal: Warren Barguil (Fortunéo-Samsic), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), Alexis Vuillermoz (AG2R), Alexandre Genier (AG2R)