KIJK LIVE (11u). Bondscoach Verbrugghe maakt WK-selectie bekend JDK/BA

14 september 2020

08u26 0 WK Wielrennen Bondscoach Rik Verbrugghe maakt vandaag in het nieuwe bondsgebouw in Tubeke zijn selecties bekend voor het WK wielrennen in Imola, waarvan de wegrit op 27 september gereden wordt. Vlak voor dat WK rijdt Greg Van Avermaet (35) alvast zeker het BK in Anzegem, “met veel of geen ambitie”. Het Belgisch kampioenschap is op dinsdag 22 september.

Het duo voor de individuele tijdrit (vrijdag 25 september) ligt na het uitvallen van Remco Evenepoel voor de hand: Wout van Aert en Victor Campenaerts, respectievelijk Belgisch en vice-Belgisch kampioen in de discipline. Voor de wegrit van zondag 27 september is het huiswerk iets ingewikkelder. Ook hier mist ons land met Evenepoel uiteraard één van zijn grote speerpunten. Afgelopen week trok Verbrugghe naar Imola om zich een duidelijk beeld te vormen van het parcours. “Het houdt het midden tussen iets voor punchers en iets voor klimmers”, luidde de conclusie. “Dit wordt kantje boord voor ons. We zullen een topdag van Wout van Aert of Greg Van Avermaet in topvorm nodig hebben. En bij uitbreiding een heel team in opperste conditie.”

Naast Van Aert en Van Avermaet lijken Tim Wellens en Tiesj Benoot (quasi-) certitudes. In principe zou ook altijd Dylan Teuns dat moeten zijn, maar de Limburger lijkt Verbrugghe niet te hebben overtuigd in Tirreno-Adriatico. Voor Stuyven en de groeiende Naesen lijkt de omloop in en rond Imola op het eerste gezicht te zwaar. En wat met Gilbert? Raakt hij 100% fit voor de wereldtitelstrijd en kan zijn rijke ervaring een toegevoegde waarde zijn? Of moet de bondscoach het eerder gaan zoeken bij Hermans, Vervaeke, Vliegen en/of Bakelants? Voor de rol van meesterknecht op geaccidenteerd terrein ligt Dries Devenyns altijd in poleposition. Al is het maar de vraag of hij, bij afwezigheid van Evenepoel, die taak op zich wil nemen. Het hoeft zeker niet te verbazen mocht er voor het eerst in dertien jaar geen pion van Patrick Lefevere in de WK-selectie schuilen. En mocht Lefevere daar absoluut niet om malen.

Van Avermaet: “Druk afhouden voor Van Aert”

Greg Van Avermaet (35) heeft alvast beslist: hij rijdt volgende week dinsdag het BK in Anzegem. “De datum blijft erg ongelukkig”, zegt de olympische kampioen. “Maar ik ga toch starten.” Dat betekent dat Van Avermaet amper rust krijgt na de Tour, want meteen na het BK zal hij moeten vertrekken richting WK in Italië. “Het WK is belangrijker”, zegt hij. “Het is normaal dat Wout van Aert daar de grote kopman is. Ik wil helpen de druk af te houden in een rol van schaduwkopman. Welke ambitie ik heb voor het BK zal de dag zelf beslist worden. Misschien veel, misschien geen. Als ik me niet goed voel, wordt het een dag om de benen los te maken en weet ik zelfs niet of ik uitrijd. Als ik me wel goed voel, probeer ik uiteraard een prijs te rijden.”

