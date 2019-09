Ilan Van Wilder los overkop tijdens WK-tijdrit : “Dit is geen baan, maar een zwembad. Een schande” MCA

24 september 2019

13u37

Bron: VTM Nieuws 0

Hallucinante omstandigheden tijdens het WK tijdrijden voor beloften. Ook onze landgenoot Ilan Van Wilder kan er over meespreken. “Schandalig dat ze ons zo laten vertrekken. Voor ik het wist zat ik met mijn voorwiel zo diep in het water en ging ik los overkop. Gedaan, tijdrit. Onverantwoord. Dit is geen baan, maar een zwembad”, zegt hij bij VTM Nieuws.