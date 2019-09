Ilan Van Wilder los overkop tijdens WK-tijdrit : “Dit is geen baan, maar een zwembad. Een schande” MCA/JDK

24 september 2019

13u37

Bron: VTM Nieuws 0

Hallucinante omstandigheden tijdens het WK tijdrijden voor beloften. Ook onze landgenoot Ilan Van Wilder kan er over meespreken. “Schandalig dat ze ons zo laten vertrekken. Voor ik het wist zat ik met mijn voorwiel zo diep in het water en ging ik los overkop. Gedaan, tijdrit. Onverantwoord. Dit is geen baan, maar een zwembad”, zegt hij bij VTM Nieuws.

“Dit is het tegenovergestelde van een tijdrit. De omgekeerde wereld”, aldus Van Wilder nog. “Ik startte met het idee om de snelste lijnen te kiezen. Nu zie ik dat de jongens echt de buitenkant nemen. De meesten weten het nu omdat er al zoveel gevallen zijn. Ik wist dat nog niet. Na mijn val stond ik even in shock en wist ik dat het voorbij was. Ik heb het dan maar als training beschouwd voor de wegrit.”

“Je hoort het hier in de tent dat het aan het gieten is. Dit is geen regen, maar gewoon een storm. Ik ga de frustraties uit mijn lijf proberen rijden in de wegrit, want ik voelde me verder wel goed in deze tijdrit.”