Historische dubbel voor junior Evenepoel: hij wint ook WK-wegrit op geweldige wijze ondanks een valpartij waarbij hij anderhalve minuut verloor Manu Henry

27 september 2018

17u54 136 WK Wielrennen De historische dubbel is een feit. Remco Evenepoel kroonde zich vandaag tot wereldkampioen in de wegrit bij de junioren. En hoe. Zélfs een valpartij, waar onze landgenoot 1’26” verloor, legde een nieuw huzarenstukje niet in de weg. Een verbluffende remonte. Na de triomf in de tijdrit een nieuw hoogtepunt in zijn prille carrière.

Wat zag het er even benard uit in Oostenrijk, met nog 70 km voor de boeg. Bij een stevige valpartij -niet de eerste- was ook Remco Evenepoel betrokken. Het zou toch niet? Hij hard er zó naar toegeleefd. De topfavoriet zelf bleef er relatief rustig onder – vragend om een nieuw achterwiel. En dan begon het fenomeen uit Schepdaal aan zijn remonte. Op 54 km van het einde kwam hij aansluiten bij het peloton. Met mondjesmaat verkleinde de achterstand op het kopduo Mayrhofer-Piccolo. Energie doserend.

Laten ons ook de prestatie van Ilan Van Wilder in een positief daglicht stellen. In dienst van Evenepoel reed hij een dijk van een WK, maar op op zo’n 35 km van de streep sloeg het noodlot toe. Na een valpartij in een afdaling bleef hij liggen op het asfalt - grijpend naar de elleboog. Zuur. Intussen had Evenepoel alleen nog het gezelschap van Mayrhofer. De Duitser leek even te kraken, maar bleef in het wiel. Goud of zilver, dát was op dat moment de hamvraag. Het eerste achtervolgende groepje werd al gauw op een minuut geslagen. ’t Zou dus een tweestrijd worden.

👊 @EvenepoelRemco is going away!

He looks unstoppable today...#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/tmkuFmrZsn UCI(@ UCI_cycling) link

Met nog 20 km op de teller achtte Evenepoel zijn moment van glorie écht komen. Mayrhofer werd er losjes afgereden. Du jamais vu. De voorsprong liep in een mum van tijd op tot een halve minuut. Uiteindelijk was het de laatste tien kilometer alleen genieten geblazen en finishte hij met een bonus van zo'n anderhalve minuut. Een prestatie om U tegen te zeggen. Superlatieven komen te kort. Na Jasper Stuyven in 2009 een nieuwe Belgische wereldkampioen bij de junioren. Moet het nog gezegd: deze 18-jarige jongen is nú al een fenomeen.

Tremendous ride @evenepoelremco 🇧🇪

After taking the Junior TT World title earlier this week he becomes Men Junior Road World Champ 😎

BEAST 🌈 🌈#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/QMLeuhLxzS UCI(@ UCI_cycling) link

Hey @PhilippeGilbert it looks like you've been inspiring someone... #celebration 🇧🇪#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/SBmCAOo2JL UCI(@ UCI_cycling) link