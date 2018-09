Het WK wielrennen komt opnieuw naar België: Vlaanderen haalt organisatie voor 2021 binnen DMM

Bron: Belga 30 WK Wielrennen De Internationale Wielerunie (UCI) heeft bij monde van voorzitter David Lappartient zopas het wereldkampioenschap wielrennen van 2021 toegekend aan Vlaanderen. In de marge raakte ook nog bekend dat het WK veldrijden in 2021 naar Oostende komt.

Van 18 tot 26 september september 2021 zullen alle disciplines van het wegwielrennen (elite wedstrijden op de weg voor mannen en vrouwen, de tijdritten en de U23- en juniorenwedstrijden) in Vlaanderen neerstrijken. Er zal op Vlaamse wegen gestreden worden voor in totaal 11 regenboogtruien. Het is de tiende keer dat het WK in België betwist zal worden op de weg.Ook in het veld komt het WK voor de tiende keer naar België. Dat WK zal plaatsvinden begin 2021 in Oostende.

De tijdritten, van zondag tot en met dinsdag, zullen in Knokke-Heist vertrekken en finishen in het historische kader van de Brugse binnenstad. Voor de ritten in lijn, van donderdag tot en met zondag, ligt de start in Antwerpen en aankomst in Leuven. In en rond Leuven wacht de renners een plaatselijk parcours met een aantal flinke kuitenbijters die in de finale meermaals beklommen zullen worden. De Vlaamse WK-week zal worden afgetrapt met een massa-evenement op zaterdag voor enthousiaste fietsers en fietsende families.

Een tijdje terug maakten enkele media gewag dat Frankrijk zich alsnog kandidaat zou stellen, maar uit navraag bij de Franse federatie op het WK in Innsbruck leek dat toch eerder om een fabeltje te gaan en een manier van de UCI om beter aan de onderhandelingstafel te staan.

Voor de organisatie bundelden verschillende bedrijven de krachten. Wielerorganisatoren Flanders Classics en Golazo, Cycling Vlaanderen, de Koninklijke Belgische Wielerbond en de Vlaamse overheid. Er zal gewerkt worden met een budget van om en bij de 18,5 miljoen euro.

Muyters: "Ik verwacht Vlaanderen massaal op straat"

“Vlamingen ademen koers. De liefde voor het wielrennen wordt ons zowat met de paplepel meegegeven”, vertelt een gelukkige minister van Sport Philippe Muyters. “Ik verwacht dan ook dat Vlaanderen massaal op straat zal komen om zijn wielerhelden toe te juichen bij deze honderdste verjaardag van het WK. Ongetwijfeld steekt dat enthousiasme zelfs opnieuw heel wat jongeren aan om zelf op de koersfiets te stappen en wie weet, uit te groeien tot één van de kampioenen van morgen.”

Weyts: "Het WK wordt één grote reclame voor Vlaanderen"

“We willen topevenementen met internationale uitstraling naar Vlaanderen halen”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “Het 100-jarige WK-wielrennen is ons op het lijf geschreven. Het wordt één grote reclamespot voor Vlaanderen als bakermat van de koers. Zo zetten we Vlaanderen toeristisch in de vitrine. We rekenen daarenboven op 30 miljoen euro inkomsten voor onze economie.”

Tiende WK in België: op zoek naar een opvolger voor Cipollini

1930: Luik: Alfredo Binda

1935: Floreffe: Jean Aerts

1950: Moorslede: Briek Schotte

1957: Waregem: Rik Van Steenbergen

1963: Ronse: Benoni Beheydt

1969: Zolder: Harm Ottenbros (Ned)

1975: Yvoir: Hennie Kuiper (Ned)

1988: Ronse: Maurizio Fondriest (Ita)

2002: Zolder: Mario Cipollini (Ita)

2021: Leuven: ???

Stuyven: "Finish ligt op honderd meter van mijn deur"

De ritten in lijn finishen in Leuven, stad van onder meer eliterenner Jasper Stuyven, wereldkampioen bij de junioren in 2009. “Ik vind het supervet dat het WK over drie jaar naar Vlaanderen komt”, zegt de 26-jarige flandrien van Trek-Segafredo. “Dat het WK dwars door mijn stad rijdt en zal finishen op de Erasme Ruelensvest, op 100 meter van mijn deur, maakt het extra speciaal voor mij”, aldus Stuyven, twee weken geleden nog winnaar van de GP Jef Scherens - Rondom Leuven. “Ik vond de sfeer toen al geweldig, op het WK gaat dat nóg straffer worden. Het is nog drie jaar wachten, maar ik kijk er nu al ontzettend hard naar uit!”

