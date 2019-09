Exclusief voor abonnees Het liggende interview met Victor Campenaerts: "Yes, ik ben weer abnormaal!” Bart Audoore

24 september 2019

21u00 0 WK tijdrijden Gaan zitten voor een goed gesprek, zag hij niet zitten. Maar liggen kon wel. Met de telefoon aan het oor. We kregen alle tijd die we wilden, een uur lang zelfs, op voorwaarde dat Victor Campenaerts (27) niet de minste inspanning moest doen. ‘Marginal gains’ van een man die wereldkampioen tijdrijden wil worden.

Campenaerts liet zich vanavond nog scheren:

Als we een interview aanvragen, zijn er meestal maar twee uitkomsten mogelijk: ofwel heeft de persoon in kwestie tijd en zin, ofwel niet. Bij jou is dat een beetje anders. Leg eens uit waarom wij nu aan de telefoon hangen en niet tegenover mekaar zitten met een koffie.

“Omdat liggen minder inspanning kost dan zitten. Elk moment rust is een gewonnen moment. Ik zit al een paar weken in deze mindset. Ik wil top zijn in de tijdrit en alle kleine beetjes helpen.”

Is een interview zo lastig?

“Neen. Dit is iets heel kleins, een marginal gain. Ik lig hier nu zonder gel in mijn haar en in mijn jogging, maar als ik nu ‘live’ tegenover jou zou zitten, zou ik goed willen overkomen. Dan zou ik letten op mijn houding: ik zou flink rechtop zitten, ik zou mijn schouders achteruit duwen en ik zou mijn hoofd ophouden. Je lichaam steekt daar een heel klein beetje energie in en die spaar ik nu uit.”

