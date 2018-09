Het klim-WK waarop geen enkele Belg de finish haalde: "Op training vooraf werden we weggereden door een 15-jarig gastje op een oude damesfiets" Nico Mattan vertelt over het loodzware WK in Duitama DMM

30 september 2018

08u00 0 WK Wielrennen Weinig kans op een Belgische wereldtitel vandaag, al kan het moeilijk erger dan op het WK van 1995. In Colombia kwam toen geen enkele Belg over de meet. Nico Mattan gaf op in de eerste ronde. "Nu kunnen we er om lachen, maar Eddy Merckx was toen bondscoach en die was toch niet echt content."

Jawel. Eddy Merckx zelf was vroeger het brein achter de Belgische ploeg op het WK wielrennen. De Kannibaal was bondscoach tussen 1986 en 1997 en werd in die elf jaar twee keer wereldkampioen met één van zijn coureurs. Rudi Dhaenens zorgde in Utsunomiya (1990) voor goud, terwijl de wereldtitel van Johan Museeuw er in 1996 voor zorgde dat Merckx de fakkel één jaar later op een hoogtepunt zou overdragen aan José De Cauwer.

Tot zover een bloemlezing van Merckx' palmares als bondscoach. Veruit het opmerkelijkste - en wellicht ook meeste genante- hoofdstuk werd geschreven in 1995. Het WK wielrennen trok toen voor de eerste en enige keer de Atlantische Oceaan over naar Zuid-Amerika. Naar het Colombiaanse hoogland in Boyaca. Het was de regio waar midden jaren negentig ene Nairo Quintana zou opgroeien. En de streek waar op 2.500 meter hoogte het WK wielrennen in Duitama zou plaatsvinden. Een belevenis die vooral de Belgen nooit zouden vergeten.

"Wat ik me nog herinner van het WK in Colombia? Hoh. Dat het er veel te gevaarlijk was. Niet gezeverd, elke ploeg moest er trainen onder begeleiding van de politie. Voor de veiligheid, hé." Drieëntwintig jaar na datum doet Nico Mattan zijn verhaal. Toen 24 en tweedejaarsprof bij Lotto, nu 47 en verkoper van Kwaremontbier. "Ja, dat was iets. Het was mijn eerste WK bij de grote jongens, maar niemand wou komen. De groten bleven thuis." Onder meer Ullrich, Jalabert en Rominger gaven verstek. Aan de ene kant was er de verplaatsing en aan de andere kant vooral de onveilige situatie in Colombia. Het was een periode waarin de macht van de drugkartels nog welig tierde.

Van Oedelem naar Duitama

Ook de Belgische speerpunten zouden passen voor Duitama. Begrijpelijk om nog een andere reden. Op een WK voor rasechte klimmers konden onze landgenoten maar weinig komen zoeken. Johan Bruyneel - enkele weken voordien nog derde in de Vuelta - informeerde zich bij een Colombiaanse ploegmaat. "Het bruuske hoogteverschil na een heel seizoen in Europa laat zelfs op ons lichaam z'n sporen na. Niet doen." Geen Bruyneel dus. Om uiteenlopende redenen ook geen Johan Museeuw en geen Frank Vandenbroucke.

Het Belgische team trok in 1995 dus zonder échte kopman naar het WK. Geert Van Bondt, Kurt Van de Wouwer, Wim Vansevenant, Luc Roosen, Peter Verbeken, Geert Verheyen. Dát waren de namen. En Nico Mattan. De West-Vlaming was de enige die in Colombia twee keer aan de bak zou moeten. 'Mattantje' moest in opdracht van Eddy Merckx ook de tijdrit voor zijn rekening nemen.

"Twee weken voor het WK reed ik nog in Oedelem rond. Veertien dagen later waren we in Colombia. Om maar te zeggen: van 0 meter boven de zeespiegel naar 2500 meter hoogte. Dat was van het goeie te veel. Dat hoogteverschil was het moeilijkste aan heel dat WK in Colombia. Colorado Springs in de VS was ook al op hoogte, maar niets vergeleken met Duitama."

Geen enkele Belg rijdt wegrit uit, Mattan 47ste in tijdrit

Het was dé hoofdreden voor Mattans twijfelachtige tijdrit. Onze landgenoot finishte in 1995 als 47ste op een op drie na laatste plaats. Tussen een Hongkonger - Kam Po Wong - en een Zuid-Afrikaan. Vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain reed soeverein naar de wereldtitel. "Ja, die tijdrit. Ik was echt niet in vorm", vertelt Mattan nu. "Het liep voor geen meter. Er scheelde ook iets met mijn fiets, maar het is niet dat je vanuit Colombia nog even snel een reservemodel laat overvliegen van het thuisfront. Je zit aan de andere kant van de wereld, hé."

De wegrit dan. Die begon in mineur voor Mattan en co. "Na tien kilometer was het al voorbij voor mij. Ik raakte betrokken bij een valpartij en mijn schoenplaatje was gebroken. 'Toevallig' had ik geen reserveschoenen in de volgwagen. Ik was ze vergeten mee te geven met de mecanicien. Eddy (Merckx, red.) was toen niet bepaald content, maar ik vond het op dat moment niet zo erg. Wij hadden als Belgen weinig 'goesting' in die wedstrijd."

Ik viel in de eerste ronde en mijn schoenplaatje brak. Ik had geen reserveschoenen meegegeven met de auto. Eddy was niet content. Nico Mattan

Dat bleek ook uit de uitslag. Van de zeven geselecteerde Belgen zou er geen enkele aankomen. Wim Vansevenant startte niet door ziekte. Mattan lag er na tien kilometer uit en ook Van Bondt zou na de eerste ronde opgeven. In de vijfde ronde stapten Van de Wouwer en Verheyen af. Luc Roosen zorgde voor een exit in ronde zes, terwijl Peter Verbeken als laatste Mohikaan sneuvelde in ronde elf. De Belgen waren bovendien niet alleen. Van de 93 starters zouden er maar een dikke twintig de aankomst halen. "Het was ook echt guur weer. Het begon halverwege de koers te regenen en Olano won voor Indurain. Ik weet ook nog dat Olano lek stond toen hij in Duitama wereldkampioen werd."

De damesfiets van een 15-jarige

Mattan kent zijn pappenheimers nog, maar heeft terugblikkend op het WK in Colombia ook enkele straffe anekdotes in petto. "Eigenlijk was dat -afgezien van de wedstrijden zelf - een leuke ervaring. Een groot deel van het parcours lag op het privédomein van ene Rincon. Een rijke Colombiaan met een bedenkelijke reputatie. Niet te geloven eigenlijk. Wij reden daar praktisch in die mens zijn 'hof' rond."

Ook in de aanloop naar het WK hadden de Belgen plezier in Colombia. "Het resultaat was ontgoochelend, maar nu kunnen we daar tussen pot en pint wel om lachen. Ik herinner me nog goed dat we bergop reden op training en plots voorbijgestoken werden door een 15-jarig gastje op een oude damefiets. Niemand kon mee. (lacht) Toen wisten we al dat heel dat WK een moeilijk verhaal zou worden!"

Het verschil met Innsbruck is vooral de hoogte. Duitama is veruit de zwaarste WK-omloop die ik heb gezien Nico Mattan

"Wat het verschil is met Innsbruck dit jaar? Geen idee of het er in Oostenrijk meer of minder bergop gaat, maar Colombia was veruit de zwaarste WK-omloop die ik in mijn carrière heb gekend. Natuurlijk door het klimparcours, maar vooral door de grote hoogte waarop het WK toen plaatsvond. Niemand van ons was het gewoon om op zo'n hoogte te presteren. Dat is in Innsbruck (op 500 meter hoogte, red.) toch wel anders!"