Het eerste video-interview van Eekhoff: “Ik kom sowieso terug voor revanche” Redactie

28 september 2019

13u01

Bron: AD.nl 1

“Ik weet zelf niet precies hoelang ik achter die auto hing, maar de jury heeft me laten zien dat het ongeveer twee minuten was.” Dat zegt Nils Eekhoff in een interview bij onze collega’s van AD. “Ik had echt geen idee waarom de jury me achteraf kwam halen. Toen niemand me iets vertelde, werd ik toch wat zenuwachtig. Na het zien van de beelden werd ik in een andere tent geroepen en vertelden ze me dat ik gediskwalificeerd werd in het belang van het imago van de sport. Ik brak en begon te huilen. En dat heeft heel lang geduurd. Maar ik kom sowieso terug voor revanche.”