Greg Van Avermaet: "Valverde is een mooie winnaar"

30 september 2018

21u21

Bron: Belga 0 WK Wielrennen Greg Van Avermaet wist vooraf dat het moeilijk zou zijn om een resultaat te rijden en met een 50ste plek, op ruim acht minuten van Alejandro Valverde bleek dat ook realiteit. De Olympische kampioen probeerde te anticiperen, maar kreeg te weinig renners in steun in de aanval. "Ik ben niet echt ontgoocheld", zei hij na afloop. "Ik ben hier op mijn waarde geklopt op zo'n parcours."

"Dit is niet helemaal wat ik er van verwacht had", zei hij na afloop. "Ik wist dat ik hier moest aanvallen en niet moest wachten tot de slotklim. En ik viel aan (op 55 km van het eind), maar kreeg slechts twee man mee (Omar Fraile en Damiano Caruso). Fraile reed dan nog niet mee en veel bonus hadden we niet. Dus het was dan heel moeilijk om die actie door te zetten. En dan probeerde ik wat te volgen, en op het eind was het vat dan leeg. Dat is wel spijtig, ik had iets meer verwacht van dit WK. Ik heb gedaan wat ik moest doen, maar het was een heel gecontroleerde wedstrijd alweer. Het tempo lag wel heel hoog, het was gewoon moeilijk om iets te proberen. Met 6 of 7 mannen in de aanval maak je iets meer kans en wie weet valt het dan achter je ook stil als je de juiste namen mee hebt in de vlucht, maar dat was niet het geval."

"Ik had een heel goede dag, echt goed," vervolgde hij. "Er waren enorm veel hoogtemeters te overwinnen, maar ik voelde me super goed vandaag, maar raakte niet echt weg. Als ik die inspanning niet doe, heb ik op het eind misschien nog wat over. Maar eens aan die slotklim was het voor mij dan toch voorbij geweest en word ik wellicht ook gewoon 28ste of zo. Ik heb de juiste beslissing genomen door daar in de aanval te gaan, dat was mijn enige kans om die koers te winnen."

"Valverde verdient deze titel wel. Hij stond al zo vaak op het podium. Ik ben heel tevreden voor hem, hij is de beste coureur van zijn generatie. Hij heeft er lang op moeten wachten en dit was zijn laatste kans wellicht en die heeft hij gegrepen. Neen, ik vind niet dat je aan zijn verleden moet tillen. Hij is zo constant in zijn prestaties, het zou me echt verbazen moest hij nu nog 'met iets bezig zijn'. Dit is puur talent en hij staat er van februari tot nu, dat is een teken van puur talent, een echte klassieke coureur. Hij is een verdiende winnaar."

"Het is jammer dat Kevin weg gaat bij de bond", besloot Van Avermaet. "Hij heeft hier iets op poten gezet binnen de nationale ploeg en prachtige resultaten behaald. Wellicht heeft hij meer ambitie en trekt hij daarom naar een andere ploeg."