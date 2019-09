Exclusief voor abonnees Greg Van Avermaet krijgt (één van zijn) laatste kans(en) om wereldkampioen te worden: “De tijd begint te dringen” Joeri De Knop

27 september 2019

07u00 0 WK Wielrennen Wij: «Woensdag 4 december: Gala van de­ ­Kristallen Fiets.» Hij: «Oké, genoteerd. Het gaat voor­lopig tussen Van Aert, Gilbert en Evenepoel, hé. Ik zal wereldkampioen moeten worden.» Wij: «Inderdaad.» Greg Van Avermaet (34) weet wat hem zondag te doen staat.

Dit is een unieke kans.

«Ja. Eén van de laatste. Er resten me er nog wel een páár, maar ook geen massa meer. Martigny 2020 wordt alvast niet mijn ding.»

Nu of nooit, met andere woorden?

«Da’s iets te kort door de bocht, die druk wil ik mezelf niet opleggen. Ik probeer ­altijd zo ontspannen mogelijk toe te leven naar een wedstrijd, nooit met het uitgangspunt dat het hier en nu moet gebeuren. Want dan lukt het meestal niet.»

«In 2021 is het WK in Leuven. Naar verluidt willen ze daar één en ander insteken. Maar dan zijn we weer twee jaar verder. (grijnst) Als je 27 bent, wéét je: ‘Oké, dan speel ik nog wel mee.’ Op je 37ste is dat anders.»

