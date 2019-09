Gilbert & co verkennen wegrit: “Lijden zonder het te beseffen” BA

26 september 2019

07u39 0 WK wielrennen Deel één van de verkenning zit erop voor de profs. Gisteren gingen ze met hun zessen trainen in de prachtige Yorkshire Dales: de heuvelrug die zondag een eerste grote aanslag op lichaam en energietank belooft te worden.

De teller van Tim Wellens, Dylan Teuns en Tim Declercq klokte af op dik vier uur en 155 kilometer. Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en Oliver Naesen deden er nog een uurtje en 30 kilometer bij. “Omdat het zondag ook een erg lang WK wordt”, was hun redenering.

De 285 kilometer die op het programma staan, zijn in twee stukken op te delen. De zeven lokale rondes in Harrogate zijn pittig, maar de 180 kilometer lange aanloop daarvoor is de mooiste én ook zwaar. “Lijden zonder het te beseffen”, noemt Tim Declercq het.

Tim Wellens legt uit: “Het is nooit vlak. Het is een constante opeenvolging van kleine knikjes. Vandaag voelde dat lastig in de benen, maar ik weet dat het zondag vlotter zal gaan: in een peloton heb je altijd meer schwung en kom je dat soort hellingen vlotter boven. Maar de drie grote beklimmingen zijn sowieso zwaar: die gaat iedereen voelen.”

Smurrie

De Kidstones, de Buttertubs en de Grinton Moor zijn behoorlijk lang, tussen 3,9 en 5,7 kilometer, maar vooral heel grillig. Het gemiddeld stijgingspercentage ligt rond 5 procent, maar er zitten stukken in van 9, 12 en zelfs 17 procent. “Het is klimmen in sprongetjes en trapjes”, zegt Wellens. “Echt niet makkelijk.”

Ook de afdalingen zijn gevaarlijk: smal, snel, kronkelig en steil. Dylan Teuns: “Bij regen kan dat gevaarlijk worden.”

Zelfs regen de dag voordien kan voor gevaar zorgen. Tijdens de verkenning van de Belgen bleef het droog, maar er lag genoeg smurrie op de weg om problemen te veroorzaken. Wij zagen natte bladeren, putjes, onregelmatig asfalt, veel ‘roadkill’ (egels, vossen en zelfs een wasbeer) en loslopende schapen - het parcours loopt nu eenmaal door een natuurgebied. Naesen: “We gaan sowieso moeten opletten voor valpartijen: door die muurtjes langs de kant kan je niet weg en dreigen er opstoppingen.”

Ook interessant om weten: op het busje dat de renners volgde, was maar plaats voor drie reservefietsen. Er stonden een goudkleurige Giant, een blauwe Specialized en een rode Ridley op het dak: van Van Avermaet en Gilbert wisten we al dat ze kopman zijn, kennen we nu ook de naam van de nummer drie in de hiërarchie? Wellens: “Ik weet van niks.”

Vandaag verkent de voltallige groep, met dan ook Lampaert en Evenepoel erbij, de lokale ronden in Harrogate.