Geen nieuwe regenboogtrui voor Peter Sagan, die opgeeft: "Ik ben blij" TLB

30 september 2018

15u43

Peter Sagan zal zich niet voor de vierde keer op rij tot wereldkampioen wielrennen op de weg kronen. De 28-jarige Slovaak moest al vroeg lossen en kneep uiteindelijk de remmen dicht. "Het is tijd om de regenboogtrui door te geven aan iemand anders", reageerde Sagan ondertussen bij Sporza

Sagan kwam al op ongeveer 90 kilometer van de meet in de problemen. Even later zette de drievoudige wereldkampioen zijn fiets aan de kant. Het bergachtige parcours telt 4.670 hoogtemeters en was niet meteen spek voor zijn bek, hij behoorde dan ook niet tot de favorieten.

"Het was een heel moeilijk parcours, met enorm veel klimwerk", aldus Sagan na zijn wedstrijd. "Of ik teleurgesteld ben? Eigenlijk niet. Ik ben heel trots op mijn voorbije drie seizoenen als wereldkampioen en het is nu tijd om de regenboogtrui door te geven aan iemand anders. Ik ben blij en speel zo toch wat stress kwijt. Dat ik niet win, is ook niet onverwacht voor mij. Wie zal winnen? Geen idee, maar volgens mij wordt het toch een echte klimmer."