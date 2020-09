Geen goud voor Wout: Van Aert moet vrede nemen met zilver op WK tijdrijden, thuisrijder Ganna grijpt wereldtitel XC

25 september 2020

16u30 76 WK wielrennen Geen goud voor Wout. Van Aert knalde op het WK tijdrijden in Imola naar de zilveren medaille. De Italiaanse thuisrijder Filippo Ganna greep de wereldtitel. De Zwitser Stefan Küng pakte de bronzen plak, Victor Campenaerts werd achtste.



Zo’n 31 kilometer vlammen tegen de klok. Echt technisch was het tijdritparcours in Imola niet. De Autodromo Enzo e Dino Ferrari - waar Ayrton Senna in 1994 om het leven kwam - was gesneden koek voor mannen met een grote motor. “Dit parcours moet me liggen”, klonk het vooraf bij Wout van Aert.

Edoardo Affini zette de eerste richttijd van de dag neer. De 24-jarige Italiaan klokte af in 37'25". Die chrono bleef lange tijd op de tabellen staan, tot ex-Tourwinnaar Geraint Thomas zich met de zaken ging bemoeien. De Brit wist het traject liefst 54 seconden sneller af te werken. Kanontijd.

Sterk tweede deel Van Aert

Vervolgens beet Victor Campenaerts zijn tanden stuk op de chrono van Thomas: 16 seconden trager. Wout van Aert, die een fantastisch tweede deel reed, pitste tien tellen van de tijd van Thomas. Op naar goud? Neen.

Thuisrijder Filippo Ganna dook nog eens 26 seconden onder de tijd van Van Aert. De wereldtitel was een prooi voor de Italiaan, die ook al viermaal wereldkampioen werd in de individuele achtervolging. Daarnaast ging hij vorig jaar op het WK tijdrijden met de bronzen medaille aan de haal. Een supertalent.

En Rohan Dennis? De Australiër, die de voorbije twee edities van het WK tijdrijden won, raakte niet verder dan de vijfde plek. Stefan Küng veroverde het brons, Thomas werd vierde. Campenaerts moest vrede nemen met de achtste plaats.

Uitslag (top 10)

1) Filippo Ganna 35:54.10

2) Wout van Aert + 26.72

3) Stefan Küng + 29.80

4) Geraint Thomas +37.02

5) Rohan Dennis + 39.76

6) Kasper Asgreen + 47.13

7) Rémi Cavagna + 48.35

8) Victor Campenaerts + 52.81

9) Alex Dowsett + 1:06.38

10) Tom Dumoulin + 1:14.06

