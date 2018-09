Froome en Thomas laten verstek gaan voor WK: "Ze eindigen hun seizoen in Ronde van Groot-Brittanië" MDB

05 september 2018

22u45

Bron: Cycling Weekly 1 WK Wielrennen Chris Froome en Geraint Thomas, de respectievelijke winnaars van de Giro d'Italia en de Tour de France dit seizoen, passen voor het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck. Dat vertelde hun sportdirecteur bij Team Sky, Brett Lancaster, aan Cycling Weekly.

Zowel voor de individuele wegrit als de tijdrit stonden Froome en Thomas op de longlist van de Britse ploeg, en ook Team Sky kon hen goed gebruiken voor de ploegentijdrit. Toch kiezen de twee Britten er nu voor om, ondanks een parcours op hun maat, een punt te zetten achter hun seizoen. De twee doen de momenteel lopende Tour of Britain nog uit, en houden het dan voor bekeken voor 2018.

"Voor het moreel en naar volgend jaar toe is het goed om te stoppen op een hoogtepunt", vertelde Lancaster aan Cycling Weekly. "Ik denk dat Thomas nog wel overwoog om het WK te rijden. Ik had hem graag in de ploegentijdrit gezien, maar hij is leeg na een zwaar seizoen en een enorme belasting op vlak van training en dieet."

Het WK in Innsbruck vindt plaats van 23 tot en met 30 september.