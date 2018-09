FOTO. Belgische selectie gooit in fraaie omgeving de benen los voor de wegrit MDB

26 september 2018

"Belgenrondje", met die titel plaatste Greg Van Avermaet de verkenningstocht van het Belgische team voor het WK wielrennen op Strava. Vandaag haspelde het zevental een tocht van 81,4 kilometer met 1.350 hoogtemeters af aan een gemiddelde van 31,7 km/u. Het ging over de Oostenrijkse grens naar Duitsland. Even de benen losgooien, heet dat dan. Zondag is het wel voor de knikkers. Dan proberen Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot, Tim Wellens, Serge Pauwels, Ben Hermans, Xandro Meurisse en Dylan Teuns een gooi te doen naar eremetaal op het WK wielrennen in Innsbruck.