Evenepoel zorgt met zilver voor beste Belgische prestatie ooit op WK tijdrijden, Dennis klasse apart XC/GVS/LPB

25 september 2019

16u47 66 WK tijdrijden Rohan Dennis (29) heeft in Yorkshire zijn wereldtitel tijdrijden verlengd. De Australiër toonde zich vandaag buiten categorie, Remco Evenepoel hield op zijn 19de de Belgische eer hoog met een tweede plaats - de beste prestatie ooit van een landgenoot op het WK tijdrijden. Yves Lampaert en Victor Campenaerts kwamen ten val en konden een topnotering vergeten.

Als een dief in de nacht verdwenen uit de voorbije Tour, nu een tweede wereldtitel op rij. Rohan Dennis is back. De Australiër reed vandaag iedereen naar huis op de verraderlijke wegen in Yorkshire. Iederéén, op Remco Evenepoel na. Niet dat onze jonge landgenoot Dennis het vuur aan de schenen legde, Evenepoel hield het verschil met de wereldkampioen wel beperkt tot een dikke minuut. Goed voor een zilveren plak, een nieuw hoogtepunt in de carrière van het 19-jarige toptalent. Hoopgevend ook voor de toekomst. Nu klonk ‘Advance Australia Fair’ nog door de luidsprekers. De kans dat straks de ‘Brabançonne’ wordt opgelegd na een WK-tijdrit, is meer dan reëel.

➡️ 19 years old

➡️ First year as a PRO



➡️ Silver Medal 🥈 at @Yorkshire2019



What a ride @EvenepoelRemco 🙌#Yorkshire2019 pic.twitter.com/ag7PjdWjem UCI(@ UCI_cycling) link

Voor de andere twee Belgen eindigde het WK in een afknapper. Yves Lampaert was op weg naar een mooie ereplaats toen hij in een bocht ten val kwam. De West-Vlaming drong na zijn tuimelperte niet meer aan en zou als 48ste finishen. De wegrit van zondag komt niet in gevaar. Voor Victor Campenaerts werd de tijdrit één en al kommer en kwel. ‘Vocsnor’ reed een tijdlang op medaillekoers - het verschil tussen hem en Evenepoel bedroeg bij het eerste tussenpunt welgeteld één seconde. Helaas mocht Campenaerts zijn dromen opbergen na twee pechmomenten. Eerst kwam hij ten val, daarna liep ook zijn ketting er nog af. Een elfde plaats was het ontgoochelende resultaat. In theorie onvoldoende voor een olympische selectie waarvoor top acht is vereist. Aan de wielerbond om de werelduurrecordhouder na een deliberatie alsnog naar Tokio te sturen.