Evenepoel trekt na ongelukje aan ontbijttafel in z’n eentje op verkenning JDK/GVS

27 september 2019

Vandaag verkent Remco Evenepoel in zijn eentje het lokale circuit in Harrogate. Zo krijgt hij een totaalbeeld van het volledige parcours van zondag. De zilveren medaillewinnaar in de tijdrit had deze ochtend wel een klein ongelukje aan de ontbijttafel dat leidde tot een wondje aan de wijsvinger van de rechterhand. “Remco gleed bij het snijden van brood uit met een mes. Het is niets ergs, maar ik heb het verzorgd zodat de wonde niet zou infecteren”, zei bondsarts Kris Van der Mieren.

