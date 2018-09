Evenepoel na krachttoer: "Er waren twee races die ik wou winnen en ik doe het gewoon. Wat een seizoen" GVS

27 september 2018

18u13

Bron: Sporza 0 WK Wielrennen Zijn doelen zijn bereikt: wereldkampioen tijdrijden en wereldkampioen in de wegrit. Remco Evenepoel was dan ook in de wolken, zeker omdat hij het vandaag allerminst cadeau kreeg.

"Ik ben zeer blij", zei hij in een eerste reactie. "Ik viel op een slecht moment vlak voor de klim. De mecanicien zag me niet vallen en hielp eerst iemand anders voor hij bij mij kwam. Daardoor moest ik wachten en verloor ik snel 2 minuten op de leiders. Ik moest hard werken om terug te keren. Toen dat lukte, waren er twee weg. Maar dat was geen probleem. Mijn teammaat Wilder deed een uitstekende job en bracht ons terug tot op 25 seconden. We konden uiteindelijk het gat met een groepje dichtrijden, en na een fantastische afdaling waren we plots nog met twee. Ik kon mijn Duitse medevluchter uiteindelijk lossen op de klim. En dan op mijn eigen tempo richting finish."

Minuten voor het summum kon Evenpoel al beginnen vieren en nadenken wat hij kon doen aan de eindmeet." Maar ik wist eigenlijk op voorhand al hoe ik wilde vieren. Net als in Kuurne-Brussel-Kuurne wilde ik mijn fiets in de lucht steken. Ik opende daarmee mijn seizoen en kan het nu perfect afronden. Er waren twee races die ik wou winnen, en ik doe het. Wat een seizoen."

En nu, wat is het volgende? "Ik ben volgend jaar een pro, maar ik moet nog veel leren. Ik fiets nog maar anderhalf jaar. We zien wel wat de toekomst brengt. Quick.Step is een goede stap, ik hoop dat ik in stilte kan groeien. Maar mijn grote droom is een van de drie Grote Rondes winnen."