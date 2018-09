Evenepoel gaat vandaag voor historische dubbel: "Ik geef hem 99 procent kans op de wereldtitel" JDK

27 september 2018

07u19 0 WK Wielrennen Let even goed op vandaag, zo rond de klok van vier tijdens de live van het WK junioren (start om 14.40u). Kilometer zestig, voet van de steile Gnadenwald (2,6 km aan 10,5% gemiddeld met pieken tot 13, 14%): dáár begint de goldrush van Remco Evenepoel.

Best mogelijk dat de kersverse wereldkampioen tijdrijden er, naar goeie gewoonte, een langgerekt (eenzaam) avontuur van maakt en na 132,4 kilometer solo voor de historische 'dubbel' zorgt. Evenepoel noemt Nations Cup-leider België, met voorts ook Pattyn, Van Wilder, Vandenabeele, Van Der Beken en Vervloesem, de sterkste natie aan de start. "We staan dan ook als één blok achter onze uitgesproken kopman", klinkt het in koor.

"Met dit collectief kunnen we scoren. Als ik een slechte dag heb, zijn er nog andere jongens om af te werken", houdt Evenepoel een slag om de arm. Nergens voor nodig, vindt West-Vlaming Henri Vandenabeele. "Als hij tot die eerste klim uit de problemen blijft, geef ik hem 99 procent kans op de wereldtitel."

Tegenstand genoeg, anders, weet Evenepoel. "Bij de Denen en de Italianen zijn altijd een paar jongens dik in orde, ook het Franse team presteert goed in blok. Voorts zijn er de Noor Waerenskjold (Evenepoel haalde hem dinsdag in tijdens de tijdrit, red.) en de Tsjech Vacek (die hem klopte in de tijdrit in de Ronde van Lunigiana, red.). En landen die het hele jaar door ereplaatsen grijpen, maar er op het WK plots staan."