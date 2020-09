Emotionele Alaphilippe na wereldtitel: “Hier droom ik al heel mijn carrière van” Redactie

27 september 2020

16u55 0 WK Wielrennen Julian Alaphilippe heeft in Imola zijn Julian Alaphilippe heeft in Imola zijn droom waar gemaakt door voor de eerste keer wereldkampioen te worden. De Fransman mag het komende jaar met de felbegeerde regenboogtrui rond rijden. Alaphilippe reageerde erg emotioneel na zijn zege.



Alaphilippe was tot tranen toe bewogen in zijn eerste reactie na de finish. “Het is heel moeilijk om iets te zeggen”, reageerde de Fransman, die gesteund werd door een sterke Franse ploeg. “Ik wil mijn ploegmaats enorm bedanken. Zij geloofden in mij en hebben uitstekend werk verricht.”

De Fransman groeide de laatste jaren uit tot één van de beste renners ter wereld en fietste al een schitterend palmares bij elkaar. Maar de wereldtitel ontbrak nog op zijn erelijst. Tot nu. “Hier droom ik al heel mijn carrière van. Ik was er al enkele keren dicht bij, maar stond nooit op het podium. Dit is een droomdag voor mij.”

Belangrijkste zeges Alaphilippe:

- Wereldkampioen

- Milaan-Sanremo

- 2x Waalse Pijl

- 5x ritzege Tour, 17 dagen in geel

- Clasica San Sebastian

- Strade-Bianche

- 1x ritzege in Vuelta

- ...