Eerstejaarsprof Bjorg Lambrecht gaat voor goud op WK voor beloften: "Ik wil wereldkampioen worden" Marc Ghyselinck in Spanje

30 augustus 2018

08u28 0 WK Wielrennen Het liefst had Bjorg Lambrecht (21) het WK bij de profs gereden. Maar bondscoach De Weert en zijn Lottoploeg vonden het beter dat hij voor de titel bij de beloften gaat. De eerste Belgische wereldtitel in de categorie sinds Eddy Merckx in 1964 in Sallanches amateurwereldkampioen werd: voor minder doet Lambrecht het niet.

"Ik mik op het podium. Eigenlijk wil ik wereldkampioen worden. Als de vorm goed is, zit de wereldtitel er zeker in", zei Lambrecht woensdagmorgen bij de start van de vijfde Vueltarit in Granada. Het is de voorbije dagen heet geweest. En hij heeft al afgezien. Maar het gaat nu beter, zegt hij. "Stilaan groei ik weer naar mijn beste vorm."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN