Eekhoff nadat zijn wereldtitel werd afgenomen: "Dit voelt oneerlijk” BA/TLB

27 september 2019

21u52 0 WK Wielrennen Van de hemel naar de hel. De Nederlander Nils Eekhoff dacht ruim een kwartier dat hij de wereldtitel bij de beloften had gepakt. Maar dan haalde de wedstrijdjury hem van zijn wolk. Eekhoff werd gediskwalificeerd voor stayeren na zijn valpartij. “Zo’n acties zijn gewoon gebruikelijk in wielerwedstrijden”, zegt Eekhoff in een eerste reactie.

“Op dit moment weet ik niet echt hoe ik me voel. Kwaad”, begint Eekhoff. “Het is zwaar. Ik weet niet wat ik eraan kan doen. Mijn management is de opties aan het bekijken, voor mij voelt deze beslissing oneerlijk. En voor hen ook. We zien wel wat er gebeurt, ik hoor het later wel.”

“Ik ben gevallen en mijn schouder ging uit de kom”, doet de jonge Nederlander zijn verhaal van de wedstrijd. “Ik zette mijn schouder zelf weer op zijn plaats, maar ik had ook materiaalpech. Daardoor duurde het oponthoud nog wat langer. Toen ik weer op mijn fiets zat, bracht de auto me terug naar sliert volgwagens en van daar ben ik dan zelf, op eigen kracht, naar het peloton gereden. Ik viel met nog 125 kilometer voor de boeg, dus de koers moest nog gereden worden. Ik vind zelf dus dat ik er wel voor gevochten heb.”

“Hoe lang ik achter de ploegwagen gereden heb? Geen idee, het gebeurde vol tijdens de race. Ik vind ook dat het na een val mogelijk zou moeten zijn dat je teruggebracht wordt naar de volgwagens. Op dat moment had ik er echt geen idee van dat ik risico’s aan het nemen was. Zo’n acties zijn gewoon gebruikelijk in wielerwedstrijden, na valpartijen. “

Na de finish vierde Eekhoff zijn overwinning uiteraard uitbundig., maar lang duurde het feestje niet. “Ik gaf na de finish nog een interview en na 15 of 20 minuten zeiden ze dat ik naar de jurywagen moest gaan. Ik wist eerst helemaal niet wat er aan de hand was, maar ik werd wel wat nerveus omdat niemand me iets vertelde. Dan hebben ze me de beelden getoond en ze vroegen me ook of ik de renner in kwestie was. Ze wilden me eerst de beelden tonen en dan mocht erover zeggen wat ik te zeggen had. De jury had op dat moment nog geen beslissing genomen. Maar ik ging dan terug naar de tent en daar zag ik Tom Pidcock (die aanvankelijk vierde werd, red.) en een minuutje later werd ik gediskwalificeerd.”

Eekhoffs wereld stortte in bij het horen van dat nieuws. “Ik ben meteen beginnen huilen, het voelde hulpeloos aan. Ik had geen idee wat ik kon doen. Of ik al andere renners gehoord heb? Voorlopig enkel mijn ploegmaats en uiteraard hadden ze medelijden met mij. De social media heb ik nog niet bekeken, dat kan ik nog niet aan.”