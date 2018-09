Dumoulin hard voor zichzelf: "Het liep voor geen meter" XC

26 september 2018

18u12

Bron: ANP 0 WK Wielrennen Tom Dumoulin hoefde nadat hij de finishlijn had gepasseerd geen tijden te zien om te weten dat hij de wereldtitel tijdrijden was misgelopen. "Het liep voor geen meter", vertelde de Nederlander na afloop.

De titelverdediger moest in Innsbruck liefst 1 minuut en 21 seconden prijsgeven op de Australiër Rohan Dennis. Het zilver dat Dumoulin mocht ophalen was een schrale troost. "Ik baal vooral dat ik niet mijn goede niveau haalde. Als ik dat haal en er is er eentje beter, dan kan ik er eerder mee leven. Maar ik had het niet vandaag. Ik zat totaal 'mislukt' op mijn fiets."

Dumoulin had moeite van de fiets af te komen. "Ik had kramp. Tijdens het fietsen al, maar dan weet je niet waar het vandaan komt. Dan heb je een plank voor je kop en blijf je fietsen. Maar toen ik gefinisht was, deden vooral mijn bilspieren zeer. Het probleem is dat je, als het niet draait, overal uit je lichaam kracht probeert te halen. Maar niet op de goede manier."

Het was ook een lang en zwaar seizoen voor Dumoulin, die zowel de Giro als de Tour als tweede afsloot. "Misschien is het te veel geweest. Maar als je het niet probeert weet je het ook niet. Je begint het einde van het seizoen te voelen. Misschien dat de ploegentijdrit van zondag ook net een inspanning te veel geweest is.''