Drama op WK tijdrijden voor vrouwen: Dygert mist goud na zware val, Van der Breggen grijpt wereldtitel XC

24 september 2020

16u48 6 WK wielrennen Opschudding op het WK tijdrijden voor vrouwen. Titelverdedigster Chloé Dygert was op weg naar de wereldtitel, maar kwam zwaar ten val. De Nederlandse Anna van der Breggen greep het goud.

¡Accidente en la prueba! Chloé Dygert, la campeona defensora se salió de pista durante la prueba.



Vandaag schoot in het Italiaanse Imola het WK wielrennen uit de startblokken. Op de eerste dag stond de tijdrit voor vrouwen op het programma. Met Ann-Sophie Duyck en Sara Van De Vel verschenen er twee landgenotes aan de start voor de proef over 31,7 km. Maar zij speelden zoals verwacht geen rol van betekenis. Van de Vel werd 33ste, Duyck 34ste.

Chloé Dygert was de titelverdedigster en topfavoriete. De 23-jarige Amerikaanse verpulverde de tegenstand bij het tussenpunt (na 15 km bijna een halve minuut sneller), maar vloog wat later over een vangrail (zie beelden hierboven). Met een opgave als gevolg. Dygert bleef bij bewustzijn, maar haar knie zou wel zwaar gehavend zijn.

Door de zware smak van Dygert ging het om de wereldtitel plots tussen Anna van der Breggen, Marlen Reusser en Ellen Van Dijk. Het was uiteindelijk de Nederlandse Van der Breggen die perfect ingedeeld had en aan de finish 15 tellen overhield op de Zwitserse Reusser. De Nederlandse van Dijk werd derde, op 31 seconden.

