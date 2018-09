Deze acht Belgen moeten volgens u mee naar het WK wielrennen XC

09 september 2018

14u57 1 WK Wielrennen Morgen maakt bondscoach Kevin De Weert zijn WK-selectie bekend. En als het van de HLN-surfer afhangt, mogen Tim Wellens, Greg Van Avermaet, Dylan Teuns, Tiesj Benoot, Thomas De Gendt, Laurens De Plus, Oliver Naesen en Serge Pauwels de Belgische kleuren verdedigen op het WK in Innsbruck.

De voorbije dagen kon u bij ons uw Belgische WK-selectie samenstellen. De acht Belgen die het meest aantal stemmen kregen, kunnen een aardig stukje bergop rijden. Logisch ook. Het parcours in het Oostenrijkse Innsbruck is niet van de poes. Integendeel. De renners moeten over 259,4 kilometer liefst 4.670 hoogtemeters bolwerken. “Nog nooit zo’n zwaar WK-parcours gezien”, liet Vincenzo Nibali zelfs optekenen.

Resultaten poll