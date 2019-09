Dennis: “Speciaal om na al dat gepraat op de best mogelijke manier terug te keren” Redactie

25 september 2019

17u20 0 WK Wielrennen Niemand wist precies in welke vorm Rohan Dennis verkeerde. Maar met een gouden medaille is híj de absolute tijdritkoning van deze planeet. “Ik sta er terug op de belangrijkste dag.”

“Ik had niet de voorbereiding die hoort bij een WK-tijdrit”, vertelde de Australiër en nieuwbakken wereldkampioen na zijn triomf. “Ik had veel aan mijn hoofd en het was zwaar om me voor te bereiden op dit WK. Maar het is goed dat ik er dan wel sta op de belangrijkste dag. Ik baseerde me op mijn tijden van vorig jaar, daardoor geraakte ik snel in mijn ritme. Aan het eerste tussenpunt had ik een voorsprong van twintig seconden, waarna het op de klimmetjes punchen was. Mijn coach zat op de passagiersstoel in de volgwagen en hield me steeds op de hoogte van mijn tijden. Sinds de Ronde van Frankrijk (waar Dennis opgaf na onenigheid met zijn team Bahrain-Merida, red.) werd er veel gepraat over mij. Dan is het speciaal om terug te keren op mijn best mogelijk niveau en mijn titel te verlengen.”