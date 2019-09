De Wilde sprint naar zilver op WK voor dames junioren, Amerikaanse Jastrab grijpt goud Redactie

27 september 2019

12u11 0 WK wielrennen Megan Jastrab heeft het WK bij de dames junioren gewonnen. De 17-jarige Amerikaanse bleef de vloekende Julie De Wilde net voor. Zilver voor België. De Nederlandse Lieke Nooijen ging met de bronzen medaille aan de haal.

Nationaal kampioene cyclocross, individuele achtervolging op de piste en tijdrijden op de weg, vijfde in de EK-wegrit in Alkmaar. Én nu zilver op het WK. Eerstejaars junior Julie De Wilde is van alle markten thuis. België heeft er met de 16-jarige Oost-Vlaamse, ex-tennisster en voetbalster bij KVV Laarne-Kalken, een talent bij.

Knap van Julie De Wilde! :second_place_medal:#LaarneBoven Proficiat! Edward Theuns(@ EdwardTheuns) link