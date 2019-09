De Wilde sprint naar zilver op WK voor dames junioren, Amerikaanse Jastrab grijpt goud XC/JDK

27 september 2019

12u11

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 38 WK wielrennen Megan Jastrab heeft het WK bij de dames junioren gewonnen. De 17-jarige Amerikaanse bleef de vloekende Julie De Wilde net voor. Zilver voor België. De Nederlandse Lieke Nooijen ging met de bronzen medaille aan de haal.

Jastrab was op zo’n twee kilometer van de streep weggesprongen met de Russin Aigul Gareeva, die eerder de tijdrit won. In de lastige sprint bergop kon Jastrab de sprintende achtervolgers net voor blijven. De 16-jarige De Wilde strandde in het wiel van de Amerikaanse en veroverde zo zilver, de tweede medaille voor België na de tweede plaats van Remco Evenepoel in de tijdrit bij de elite mannen. De Nederlandse Lieke Nooijen spurtte naar brons, Gareeva viel net naast het podium.

Nationaal kampioene cyclocross, individuele achtervolging op de piste en tijdrijden op de weg, vijfde in de EK-wegrit in Alkmaar. Én nu zilver op het WK. Eerstejaars junior Julie De Wilde is van alle markten thuis. België heeft er met de 16-jarige Oost-Vlaamse, ex-tennisster en voetbalster bij KVV Laarne-Kalken, een talent bij.

Bondscoach Willems: “Ze verbaast ons bij elke grote wedstrijd”

“Ze heeft heel veel progressiemarge”, sprak bondscoach Ludwig Willems meteen na de wedstrijd over de kersverse winnares van de zilveren medaille. “Bij elke wedstrijd op hoog niveau verbaast ze ons. En dat op een korte periode, want ze koerst nog maar twee jaar. Ze wordt pas in december 17, nu heeft ze nog de nieuwelingenleeftijd. Ik hoop dat we het einde van haar nog niet hebben gezien.”

“Als je ziet dat ze bijna los naar Jastrab en Gareeva vloog... Had de finish tien meter verder gelegen had ze misschien gewonnen. Dat wil toch wel zeggen hoever ze al staat internationaal. Maar het blijft moeilijk om de toekomst te voorspellen natuurlijk. Haar probleem is nu nog het technische, haar plaatsen. Ze wordt wel al eens weggedrumd, waardoor ze wat te ver zat toen Jastrab en Gareeva wegreden.”

“Ze is heel onbevangen”, schetst Willems haar karakter. “Zij ontdekt elke keer nieuwe dingen, en ze geniet daarvan. Het lijkt ook alsof dat allemaal zonder stress gebeurt.”

