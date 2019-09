De Wilde heeft dubbel gevoel: “Ook een beetje zuur want ik rij de snelste sprint” MCA/GVS

27 september 2019

13u16 0

“Ik rij de snelste sprint, dus uiteindelijk is zilver toch een beetje zuur. Langs de andere kant moet ik er ook tevreden mee zijn”, zei Julie De Wilde na haar tweede plek in de wegrit bij de dames junioren. “Het is zeker leuk om op het podium te staan, maar als je dan naar dat schavotje hoger kijkt, denk je toch: ‘hmm’. Ik zat in de laatste lijn een beetje te ver omdat ik wat ingesloten raakte. Ik kon me eruit drummen. Toen Lieke (Nooijen, red.) aanging, zat ik niet in haar wiel. Toen ben ik vol beginnen sprinten, tot op de meet. Maar het was een beetje te laat”, besloot ze.