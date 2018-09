De Weert: "Iedereen eindigt op zijn plaats op dit WK" Redactie

30 september 2018

20u49

Bron: Belga 1 WK Wielrennen Los van het nieuws over zijn transfer naar Lotto Soudal kwam bondscoach Kevin De Weert ook even terug op de prestaties van zijn team. België eindigde buiten de dichte ereplaatsen, Ben Hermans reed finaal naar de 23ste plaats als eerste Belg. "Ik denk dat iedereen op z'n plaats eindigt", was de bondscoach duidelijk in zijn commentaar.

"Dit was een zwaar WK", blikte hij terug. "Dat wisten we vooraf, we waren geen favoriet en dat is vandaag bevestigd. Als je ziet welke grote namen allemaal naar huis worden gereden of niet op de afspraak zijn, dan zegt dat al voldoende. Het tempo was slopend, vooral naar het einde toe. Als ze de vluchters bijna 20 minuten geven, dan wordt het een harde klus om hen terug te grijpen en wordt er stevig gereden."

"Mijn jongens hebben gedaan wat ze moesten doen, gedaan wat ze konden ook. Ze hebben het maximale gegeven en zijn dan op hun limieten gebokst. Dat is geen schande, dat is ook koers, we wisten dat het moeilijk zou worden om hier resultaat te halen en we hebben een verdienstelijke wedstrijd gereden. Greg heeft geprobeerd om te anticiperen, Ben probeerde mee te schuiven met Kruijswijk, Xandro rijdt echt wel een heel dijk van een wedstrijd en Dylan heeft alles of niets gespeeld. Hij was mee op die slotklim, maar kraakt dan. Dat kan gebeuren. Het was fijner geweest dat Serge en Tiesj iets langer hadden meegedraaid. Wat er met Tiesj aan de hand was, wist hij zelf niet helemaal. Serge had last van diarree en Tim had misschien wat last van de warmte op het eind. We hebben gestreden, maar we eindigen op ons waarde. Iedereen finisht hier op zijn plaats."

"Op zich moet een goede Tim Wellens hier tot aan de voet van de klim geraken. Dat lukt hem niet", ging hij verder. "Maar dat is nu zo. Valverde is een mooie, verdiende winnaar. Hij hoorde bij de topfavorieten en klaart de klus. Het was de enige zege die nog op zijn palmares ontbrak en die heeft hij nu beet. Ik denk dat zijn carrière nu meer dan compleet is."