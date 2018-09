De vier Belgische helpers voor zondag voorgesteld: "Wat? Ben ik bij de helpers?" Bart Audoore

26 september 2018

16u36 0 WK Wielrennen Vier kopmannen en vier helpers: dat is verdeling bij de Belgen voor het WK van zondag. De opdracht van de eerste vier is simpel: proberen te winnen. De laatste vier, die amper of geen WK-ervaring hebben, kwamen gisteravond uitleggen wat hun rol wordt.

Serge Pauwels (34, Dimension Data, 2de WK-deelname)

"De bondscoach ziet me als zijn wegkapitein. Er zijn geen oortjes zondag, dus in de koers zal hij weinig aanwijzingen kunnen geven. We zullen samen vooraf een reeks mogelijke scenario's doornemen. Als er iets gebeurt, moet je vlug reageren. Alleen wie snel kan beslissen, kan succesvol zijn."

"Dit WK is de reden waarom ik zo hard gerevalideerd heb (na zijn elleboogbreuk in de Tour, red.). Daarom zat ik al na vijf dagen opnieuw op de fiets. Ik ben heel blij dat ik hier ben."

Favoriet? "Roglic"

"Is dat belangrijk? Ik vind van niet. Ik maak me geen illusies, ik ben hier in een dienende rol. Wielrennen is een ploegsport, maar het is niet de bedoeling dat we allemaal in beeld komen. Het doel is dat er één Belg schittert. Op de Olympische Spelen in Rio hebben we gewonnen, maar heb ik geen medaille gekregen: voor mij is dat geen probleem."

Laurens De Plus (23, Quick.Step, 1ste WK-deelname)

"Wat? Ben ik bij de helpers? Ik dacht dat die twee groepen alfabetisch waren verdeeld. (lacht) Neen, het is duidelijk dat we vier speerpunten hebben en dat het aan ons is om hen zo goed mogelijk te helpen. Zelfs in een klim-WK is het belangrijk dat de kopmannen uit de wind worden gehouden."

"Dit wil zeggen dat ik bij de acht beste renners van België ben. Daar ben ik fier op. Maar ik wil daar ook iets mee doen: erbij zijn is leuk, maar het is pas echt plezant als ik ook iets kan betekenen in de koers."

Favoriet? "Alaphilippe"

"België is hier de underdog, misschien zelfs minder. Ik denk niet dat we hier zot moeten doen en proberen op te vallen. Daarvoor wordt de koers veel te zwaar: ik heb de slotklim al gedaan, dat is een beest. Er gaan er veel 'verschieten'. Ik viel bijna om omdat mijn verzet, een 39x28,te groot was."

Xandro Meurisse (26, Want-Groupe Gobert, 1ste WK-deelname)

"Ik ben aangeduid om Dylan Teuns in het begin van de koers bij te staan. Daarnaast moet ik ook in actie komen als er zich een 'bizarre' situatie voordoet: stel dat er halfweg een groep van vijftien man zonder Belg wegrijdt, dan moet ik dat zo rap mogelijk rechtzetten."

"Dat ik er op het EK bij was, was al mooi. Dit WK is een beloning. In de winter had ik dit nooit durven denken. Mijn eerste WK... Als ik het goed doe, zal dit misschien niet het laatste zijn."

Favoriet? "Alaphilippe"

"Ik moet vooral doen wat me gevraagd wordt. Door me per se te willen tonen, ga ik misschien meer verkeerd doen dan goed. Mijn familie gaat me sowieso zien: mij vriendin, mijn zoontje, mijn ouders, mijn schoonouders, mijn broer, mijn zus, mijn hondjes, ze komen allemaal naar Oostenrijk."

Ben Hermans (32, Israel Cycling Academy, 2de WK-deelname)

"In het begin van de koers mogen we geen gevaarlijke groep laten wegrijden, dat moet ik mee controleren. In de tweede helft van de koers kan ik misschien anticiperen: ik denk wel dat het de bedoeling is dat ik kan en mag meespringen. Op die manier houd je ook controle over de koers."

"Als je een heel jaar op pad bent met je ploeg, sluipt daar sleur in. Dan is het leuk dat je op een WK plots weer tussen allemaal gemotiveerde renners zit. Ik vind de sfeer wel speciaal, er hangt een soort België-gevoel."

Favoriet? "Valverde"

"Ik weet dat ik 'mano a mano' geen kans maak op de slotklim tegen Valverde of Alaphilippe, maar dat wil niet zeggen dat je je niet kan tonen in de finale. Kijk naar wat Xandro heeft gedaan in de finale van het EK voor Wout."

