De peptalk die Evenepoel naar een zilveren medaille stuwde

25 september 2019

15u37

De zilveren medaille van Remco Evenepoel was geen toeval. Met een briefje tijdens de opwarming kreeg de Europese kampioen immers de nodige portie peptalk. Op het papiertje stond niet alleen hoe de ideale opwarming er moest uitzien, maar ook enkele bemoedigende woorden. “Geloof in jezelf”, klonk het. “Toon aan de wereld wie je bent. #Rainbow.” En of het Belgische talent dat voor mekaar kreeg...