De Noren redden het WK in eigen land ook na de wedstrijd: inzamelactie redt noodlijdende organisatie

WK Wielrennen Het WK wielrennen in het Noorse Bergen was er dankzij de supporters eentje om in te kaderen. Met ook een historische derde wereldtitel voor Peter Sagan leek het plaatje helemaal te kloppen, al pakte dat toch even anders uit. Enkele dagen na de wedstrijd moeten de Noren opnieuw in de bres voor de WK-organisatie, want die dreigt stevig verlies te draaien.

In dikke drommen stonden ze afgelopen week langs de weg. De Noorse supporters maakten er op het WK wielrennen in Bergen een echt volksfeest van, maar er is dus ook een stevige keerzijde aan de medaille. Net na de wereldkampioenschappen is immers bekendgeraakt dat de Noorse organisatie flink verlies heeft gedraaid.



Een faillissement is op handen, ware het niet dat de Noorse supporters zich opnieuw van hun beste kant laten zien. Dankzij een inzamelactie vonden al ruim 1 miljoen kronen hun weg naar de Noorse wielerbond om de schuldenberg van het WK toe te dekken. Ruim 100,000 Noren stortten in de nasleep van het WK al een bedrag en dat worden er met de minuut meer.



Voorzitter Harald Tiedemann Hansen wrijft zich met de steun van de supporters uiteraard in de handen. "Het is ongelofelijk hoeveel mensen een bijdrage leveren. We draaien verlies en dan is alle steun welkom. Het was aanvankelijk niet echt onze bedoeling om met deze crowdfunding te starten."



"Of het niet vernederend is om de steun van de supporters te vragen? Zo zie ik het niet. Hun initiatieven tonen ons dat ze genoten hebben van dit WK. We hadden bepaalde zaken zeker anders kunnen aanpakken, dat wel. Al braken de hoge veiligheidskosten en de schaarste op de sponsormarkt ons toch wel zuur op. Hopelijk zorgt de staat ook nog voor een bijdrage, maar van een faillissement is absoluut geen sprake."

