De Gramartboden: op deze steile muur wordt volgende zondag het WK in Innsbruck beslist Geitenpad naar de hel Joeri De Knop in Oostenrijk

22 september 2018

15u53 0 WK Wielrennen Snel naar de hel én traag naar de hemel: de keuze die Bazart nog kreeg, stelt zich op de Gramartboden niet. Sterven doe je er hoe dan ook. De kunst wordt om het volgende week zondag, in volle finale van het WK voor profs in Innsbruck, net iets trager te doen dan de rest. Wie daar in slaagt, ziet een regenboog verschijnen.

Aangenaam kan je onze kennismaking niet noemen met het ‘beest’ van de Oostenrijkse wereldtitelstrijd. Daarvoor ziet het er iets te vervaarlijk uit. Genadig, nochtans, wanneer het zich aan de oevers van de Inn vanuit het centrum van Hötting, een voorstadje van Innsbruck, opricht. Slingerend aan 7 à 7,5% tussen de huizen door. Waarbij meteen opvalt hoe smal de ‘Rennstrecke’ daar is. Hooguit twee meter, van gevel tot gevel. "Verrassend toch, dat zo’n geitenpad werd vrijgegeven voor de organisatie van een officiële wielerwedstrijd", vindt een lokale wielertoerist. "Een WK dan nog wel!"

Even verderop gaat de Dorfgasse naadloos over in de Gramartstrasse en begint in het bos het echte werk. Deel twee van de 2,8 kilometer lange klim (899 meter) met gemiddeld stijgingspercentage van 11,5% helt ongemeen steil. Een Tsjechische U23-renner zwoegt zich redelijk gezwind naar boven. Onze wielertoerist doet het met de mountainbike iets rustiger aan. Híer was het dat opper-duivel Didi Senft vorig jaar tijdens de cyclosportieve ‘Ride With Passion Tour’ poseerde bij een bord ‘Highway To Höll’ met het piekpercentage 25% en de deelnemers de stuipen op het lijf joeg. "Met dank aan de oorspronkelijke naam van deze beklimming", stuurt de wielertoerist ons bij. (lacht) "U merkt het zelf: dit werd niet voor niets de ‘Hel’ genoemd. Het asfalt ligt er ook niet al te netjes bij. Maar bergop heb je daar geen last van. Gelukkig is het wegdek in de afdaling wel in onberispelijke staat. Daar zal het supersnel gaan zondag."

We nemen de proef op de som en kunnen alleen maar beamen. Aan het Gramarthof — ‘Mit hausgemachtes Eis’, voor de liefhebbers — zwenkt de (bredere) weg naar rechts en stort hij zich na een paar kleine opstootjes en wat afplattingsverschijnselen met een rotvaart de dieperik in. Even het hoofd erbij houden toch nog in de bochtige laatste acht kilometer richting finish op de Rennweg in Innsbruck, met onder meer vier scherpe haarspeldcurves. Kinderspel wellicht voor volleerde dalers als Alaphilippe, Moscon of Valverde. Maar of zuiver klassieke kalibers als Sagan en Van Avermaet dáár nog in de spits zullen koersen? We betwijfelen het.

New profile of the final climb of this years World Championship in #Innsbruck. Tag some pro’s whom you know who will have to climb (or already did climb) this beast! #innsbruck2018 @ibk_tirol2018 #tirol #uci pic.twitter.com/mrQRTkYhi0 MyCols app(@ mycolsapp) link

En estas rampas se decidirá el próximo Mundial de ciclismo. Así es el repecho de Gramartboden, con 2,8 kilómetros al 11,5% y rampas de hasta el 25% que los ciclistas coronarán a 9 kilómetros de meta. Hoy concluye en esta zona el Tour de los Alpes. 🚴‍♂️ pic.twitter.com/eNAntscTYS MARCA Polideportivo(@ MarcaTMF) link

