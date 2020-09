De dubbel: Nederlandse Van der Breggen verovert na tijdrittitel ook regenboogtrui op de weg

26 september 2020

16u57 32 WK wielrennen Na de tijdrittitel ook wereldkampioene op de weg. De Nederlandse Anna van der Breggen (30) raasde in het Italiaanse Imola naar de regenboogtrui bij de dames. Van der Breggen ging op veertig kilometer van de finish solo, niemand zag haar terug. Het plannetje bij Oranje klopte volledig, want Annemiek van Vleuten - herstellend van een polsbreuk - werd tweede. De Italiaanse Elisa Longo Borghini veroverde de bronzen medaille. Het is de tweede keer dat Van der Breggen de WK-wegrit wint, ook in 2018 in Innsbruck werd ze wereldkampioene. De Belgen speelden geen rol.

Na een solo van ruim veertig kilometer had de 30-jarige Nederlandse 1:20 voor op uittredend kampioene Annemiek van Vleuten, die in een sprintje met twee om de tweede plaats de Italiaanse Elisa Longo-Borghini achter zich hield.

Een straffe stoot, want het is liefst 25 jaar geleden dat een vrouw de WK-dubbel voltooit. De Franse Jeannie Longo-Ciprelli speelde het klaar in 1995.

Donderdag veroverde olympisch kampioene Van der Breggen na vier zilveren medailles voor het eerst goud in de tijdrit. In de wegrit werd ze in 2018 al eens wereldkampioene. Vorig jaar moest ze vrede nemen met zilver, na Van Vleuten.

Dit seizoen zit Van der Breggen aan vijf zeges. Eerder won ze het Nederlands kampioenschap op de weg, het EK tijdrijden en de Ronde van Italië.

