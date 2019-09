De beelden waar het allemaal om draait: Eekhoff reed minutenlang achter volgauto GVS

28 september 2019

14u36 2

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft beelden vrijgegeven van de achtervolging van Nils Eekhoff op het peloton tijdens de beloftenrit van het WK. Daarop is te zien dat de Nederlander, die sprintte naar de wereldtitel maar wat later gediskwalificeerd werd, meer dan twee minuten lang in het zog van de Nederlandse volgwagen reed om op die manier makkelijker aansluiting te kunnen maken bij de staart van het peloton. “Na het bekijken van deze beelden, die niet live werden getoond, konden we enkel de maximumstraf opleggen”, luidde het oordeel van de UCI.