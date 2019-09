D-day voor de profs in Yorkshire: 10 weetjes over het WK wielrennen XC

29 september 2019

06u00 0 WK wielrennen D-day voor de wielerprofs in Yorkshire. Vandaag staat het WK op het programma. Tien weetjes over het wereldkampioenschap wielrennen.

Zoetemelk laatste Nederlandse winnaar

De laatste Nederlandse WK-winnaar? Joep Zoetemelk. Die laatste verraste in 1985 de tegenstand met een late uitval. Greg LeMond sprintte destijds naar de tweede plek in Giavera del Montello. Kan Mathieu van der Poel-die de enige wereldkampioen ooit in het veld en op de weg kan worden- na 34 jaar nog eens voor Nederlands succes zorgen op het WK? Antwoord omstreeks 16.40 uur.

Sagan kan als eerste ooit vier wereldtitels grijpen

Peter Sagan kan in Yorkshire een unicum realiseren. Nooit slaagde er een renner in vier wereldtitels te behalen. Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Eddy Merckx, Oscar Freire en Sagan zelf zitten aan drie stuks.

Gilbert laatste Belgische triomfator

Philippe Gilbert is de laatste Belg die zich tot wereldkampioen kroonde. ‘Phil’ zegevierde in 2012 na een verschroeiende versnelling op de Cauberg. Edvald Boasson Hagen en Alejandro Valverde mochten toen mee op het podium in Valkenburg.

Derde WK in Groot-Brittannië

Groot-Brittannië is voor de derde maal gastheer van het WK wielrennen. De vorige edities vonden plaats in Goodwood (1982) en Leicester (1970). In die laatste stad knalde wijlen Jean-Pierre Monseré naar de overwinning. Giuseppe Saronni maakte het zegegebaar in Goodwood.

Evenepoel kan jongste winnaar ooit worden

Remco Evenepoel kan op 19-jarige leeftijd de jongste winnaar van het WK ooit worden. Karel Kaers -ook een Belg- was in 1934 20 jaar en 46 dagen oud. Een record erbij voor Remco?

Van Avermaet vierde wereldkampioen als olympisch kampioen?

Drie renners wisten in het verleden het WK te winnen als olympisch kampioen. Paolo Bettini (2006, 2007), Hennie Kuiper (1975) en Ercole Baldini (1958). Wordt Greg Van Avermaet de vierde in het rijtje?

België meeste gouden medailles

België staat met stip op één in het landenklassement qua aantal overwinningen: 26. Italië (19 overwinningen) en Frankrijk (8 wereldtitels) vervolledigen de top drie.

Nooit een dubbel in zelfde jaar

De tijdrit en wegrit van het WK in hetzelfde jaar winnen, is nog nooit iemand gelukt. Abraham Olano werd als enige zowel wereldkampioen op de weg (1995) als tegen de klok (1998). Tijdritkampioen Rohan Dennis kan vandaag voor een primeur zorgen.

Valverde oudste wereldkampioen aller tijden?

Volgt Alejandro zichzelf op? In dat geval wordt de 39-jarige Spanjaard de oudste wereldkampioen ooit. Momenteel is dat Joop Zoetemelk. Die laatste was in 1985 38 jaar en 272 dagen oud.

Juichen in eigen land? Niet simpel

De kans dat er straks een Brit de handen in de lucht steekt, is niet groot. Tao Geoghegan Hart, Geraint Thomas, Adam Yates, Ian Stannard, Ben Swift, Owain Doull verdedigen de Britse kleuren. De laatste die erin slaagde in eigen land te winnen: Alessandro Ballan, in 2008 in Varese.