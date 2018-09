Canyon-SRAM wint ploegentijdrit bij de vrouwen, Nederlandse teams stranden op twee en drie DMM

23 september 2018

11u46 0 WK Wielrennen De rensters van Canyon-SRAM Racing hebben zich in Innsbruck verzekerd van de eerste titel op het WK wielrennen. In de ploegentijdrit voor vrouwen haalden ze het voor Boels-Doelmans en de titelverdedigsters van Team Sunweb. Er deden geen Belgische teams mee.

Met de ploegentijdrit voor vrouwen stond dus het eerste nummer van het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck op het programma. Jolien D'Hoore eindigde met haar Australische team Mitchelton-Scott op de vijfde plaats.

Het goud ging naar het Duitse Canyon - SRAM Racing. Zij legden de 54,5 km af in 1u01:46. Daarmee was het team 21,9 seconden sneller dan het Nederlandse Boels-Dolmans Cyclingteam. Team Sunweb, de Nederlandse titelverdediger, vervolledigde het podium op 28,6 seconden. D'Hoore en co moesten 1:29.77 toegeven.

Later op de dag werken ook de mannenteams hun ploegentijdrit over 62,8 km af.