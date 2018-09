Campenaerts na beste Belgische prestatie ooit op WK tijdrijden: “Een podiumplek op het WK. Wow” XC

26 september 2018

17u11

Bron: Sporza 0 WK Wielrennen Victor Campenaerts leverde vandaag de beste Belgische prestatie ooit op het WK tijdrijden. Brons. Op minder dan een seconde van het zilver. “Een podiumpluk op een WK. Wow. Ik dacht dat dat voor later in mijn carrière zou zijn.”

“Ik wist wel dat er een mogelijkheid was om het brons te grijpen. Rohan Dennis en Tom Dumoulin steken er normaal boven uit. En dan was ik nog eens door die klim in het nadeel ten opzichte van andere renners. Maar toen ik na mijn snelle start die tijden hoorde, dacht ik: ‘Godverdomme, ik speel hier mee met Dumoulin’”, deed Campenaerts zijn verhaal bij Sporza.

“In de slotfase was het echt sterven op elk knikje. Ik zei vooraf tegen Laurens (De Plus, red.) dat die laatste anderhalve kilometer lang ging duren. En die was in koers echt eindeloos. Normaal heb ik een eindrush in de laatste honderden meters, maar daar heb ik misschien nu het zilver verloren. Hoe dan ook: ik sta hier gewoon op het podium. Wow.”

Beste prestatie ooit van een Belg op een WK wielrennen in het tijdrijden bij de profs! Proficiat @VCampenaerts met de derde plaats en de Bronzen medaille! #InnsbruckTirol2018 Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link