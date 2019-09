Campenaerts na baaldag: “Een val in een tijdrit is altijd je eigen fout” MCA/GVS

25 september 2019

Hij mikte op een podiumplek, maar moest na een valpartij en materiaalpech tevreden nemen met een elfde plaats. De ontgoocheling was dus groot bij Victor Campenaerts. “Als je in een tijdrit valt, is het altijd je eigen fout”, legt hij uit. “De reden van mijn val is omdat ik er alles wou uithalen. Ik wilde in ieder bochtje een halve seconde pakken, wat ook nodig was als je de tegenstand zag. Ik kon tweede worden vandaag, maar winnen zat er niet in. Dennis was de beste. Ambetant dagje.”

Campenaerts moest top acht rijden voor de Olympische Spelen. “Je moest niet zo heel hard de koers bestuderen om te zien dat ik tot de top acht van de wereld hoor. Maar het was wel makkelijker geweest had ik gewoon in de top acht gefinisht.”