Campenaerts blikt vooruit op WK tijdrijden: “Waarom niet met drie Belgen op het podium?” MCA/GVS

22 september 2019

Victor Campenaerts wil woensdag een medaille wegkapen op het WK tijdrijden. “Ik hoop minstens even goed te doen als vorig jaar (Campenaerts werd in het Oostenrijkse Innsbrück derde, red.)”, zegt de werelduurrecordhouder. “Roglic schat ik hoog in en Evenepoel heeft zich tot een topper op alle vlakken ontwikkeld. Maar ik denk dat ik op dat podium thuishoor. Waarom niet met twee, of zelfs drie Belgen? Yves (Lampaert) kan zich geen beter parcours bedenken, én hij is in topvorm. Maar ik ben ook blij met het parcours. Het zal ook voor de fans leuk zijn om naar te kijken.”

