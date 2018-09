Brons! Campenaerts zorgt voor verrassende derde medaille op WK, Dennis is klasse apart DMM

26 september 2018

16u45 17 WK Wielrennen Brons! Victor Campenaerts is na Brent Van Moer en Remco Evenepoel goed voor de derde Belgische medaille op het WK wielrennen in Innsbruck. Onze 26-jarige landgenoot reed bij de profs naar een derde plaats in de tijdrit. De wereldtitel was voor een indrukwekkende Rohan Dennis. Tom Dumoulin werd tweede.

Goed 52 kilometer knokken tegen de tijd en aan het eind hopen op een dichte ereplaats, dat was het doel voor Victor Campenaerts toen hij in Oostenrijk van het startpodium rolde. De Antwerpenaar wilde de beste Belg ooit worden op een WK tijdrijden bij de profs. In plaatsen uitgedrukt betekende dat op zijn minst een top vijf.

Van Laurens De Plus (50ste) hoefde het alvast niet te komen aan Belgische zijde. De renner van Quick.Step ontgoochelde met een mindere dag, terwijl de Deen Madsen de eerste echte richttijd neerzette. Spelbreker op het parcours was de vijf kilometer lange beklimming van de Gnadenwald. Afwachten hoe de favorieten zich daar zouden gedragen.

Veel geduld moesten de fans niet uitoefenen. Nog voor de klim was duidelijk dat Rohan Dennis een klasse sterker was dan zijn tegenstanders. De Australiër verpulverde God en Klein Pierke en zou aan de streep 1 minuut en 21 seconden beter doen dan de latere tweede.

Dat leek logischerwijs Tom Dumoulin te worden, maar dat was buiten Campenaerts gerekend. Onze landgenoot verscheen met een bijzonder knappe tussentijd op het toneel na de Gnadenwald-klim. De Belg was zowaar de eerste en enige die zich daarmee tussen topfavorieten Dumoulin en Dennis wist te wurmen.

De beste Belgische prestatie op het WK tijdrijden was zo halverwege al een feit. Hamvraag was plots welke medaillekleur het zou worden voor Campenaerts. In een prangend slot perstte Dumoulin er nog alles uit om uiteindelijk een zucht - 51 honderdsten - sneller dan Campenaerts over de meet te komen. Net geen zilver dus voor de Europese kampioen, al is het allesbehalve een schande om na Dennis en Dumoulin in een tijdrit te finishen. Hoedje af, Victor Campenaerts!

#Innsbruck2018 Final ITT results... 7th place for @tonymartin85. Congrats to the new @UCI_cycling Men‘s Elite Time Trial World Champion @RohanDennis 🌈 pic.twitter.com/BnuqTCCPdf Team KATUSHA ALPECIN(@ katushacycling) link

Dennis: "Droom die uitkomt"

Een onweerstaanbare Rohan Dennis in Innsbruck. De Australiër was halverwege al bijna zeker van de zege. "Ik kreeg een boost van vertrouwen toen ik vanuit de auto hoorde dat ik 1 minuut voorsprong had op Dumoulin. Ik wist ook dat ik even snel de klim had opgereden. Ik kende de klim vanuit de ploegentijdrit en aan mijn wattages te zien, zou het voor Dumoulin al moeilijk zijn om beter te doen."

Voor de Australiër is het de allereerste wereldtitel. Een droom die naar eigen zeggen is uitgekomen. "Ik ben hier al sinds de junioren mee bezig, maar het wou nergens lukken. Dat het dan hier bij de elite voor het eerst wel lukt, is speciaal. Of ik nu net als Michael Rogers drie keer op rij wereldkampioen tegen de klok kan worden? Geen idee, laat mij eerst maar een jaar genieten van deze mooie trui."