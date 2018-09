Brent Van Moer verrast met zilveren medaille in WK-tijdrit beloften, Mikkel Bjerg grijpt het goud Redactie

24 september 2018

16u57 10 WK Wielrennen Brent Van Moer heeft België op het WK in Innsbruck een eerste medaille bezorgd. Onze 20-jarige landgenoot veroverde de zilveren plak op het WK tijdrijden voor beloften. Het goud ging naar de Deen Mikkel Bjerg, die zo zijn titel verlengde.

Bjerg legde de 27,7 kilometer af in 32:31.05. Van Moer strandde als tweede op 33.47 van Bjerg. De Deen Mathias Jørgensen vervolledigde op 38.30 het podium. Senne Leysen eindigde als twintigste. Hij was 1:18.57 trager dan de Deense winnaar.

Senne Leysen looft "straffe prestatie" van Brent Van Moer

Senne Leysen hoopte stiekem op een medaille, maar het werd uiteindelijk een twintigste plaats in de WK-tijdrit voor beloften (U23). "Ik had de benen niet vandaag", gaf hij na afloop aan. Brent Van Moer, de andere Belg in het Oostenrijkse Innsbruck, eindigde knap als tweede.

"Na 10 kilometer had ik al door dat het er niet in zou zitten", sprak hij. "Ik had niet dat goede gevoel te pakken en dat is heel spijtig, maar daar kan ik jammer genoeg nu niets meer aan veranderen. Ik voelde me nochtans goed de voorbije dagen, maar vandaag was een offday."

"Straf wel wat Brent doet", vervolgde Leysen. "Ik wist dat hij dit misschien ooit wel voor elkaar zou kunnen krijgen, op termijn, maar niet nu al op die leeftijd. Hij heeft blijkbaar nu al een grote motor en kende ongetwijfeld een superdag. We zijn zo wat hetzelfde type coureur, we rijden graag dezelfde soort wedstrijden en ik ben echt heel blij voor hem en trots op zijn prestatie. Ik gun hem dat zilver echt, want ik ken hem al enkele jaren en hij is een fijne kerel. Ook voor mij is dat zilver een verrassing, maar dan wel een hele toffe."