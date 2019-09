Bondsvoorzitter Van Damme: “UCI wil in 2025 een WK in Afrika, Team Relay en individuele tijdrit wisselen volgend jaar van datum” MCA/DMM

23 september 2019

15u12

Het was een veelbesproken WK Team Relay in Yorkshire. VTM-journalist Merijn Casteleyn voelde Belgisch bondsvoorzitter Tom Van Damme aan de tand en die kwam meteen met nieuws. Vanaf volgend jaar komt de gemengde ploegentijdrit op woensdag. Bovendien lonkt de UCI voor de organisatie van het WK 2025 naar Afrika.

Trekt het WK wielrennen in 2025 voor het eerst naar Afrika? Volgens Belgisch bondsvoorzitter Tom Van Damme is dat de bedoeling van de UCI. De WK’s voor de komende vijf jaar liggen vast, daarna liggen de opties open. Rwanda en Marokko zouden kandidaat zijn. “Er moeten garanties zijn aan de UCI en de deelnemende landen om een goed WK te kunnen geven. Maar als die er zouden zijn, dan is het de ambitie van de UCI om naar Afrika toe te gaan. Ik heb er vertrouwen in dat zowel Rwanda als Marokko die garanties kan geven.”

Nieuwe datum Team Relay: “Impact is bemoedigend”

Verder kwam ook de veelbesproken Team Relay ter sprake. Het WK in Yorkshire werd met deze nieuwe discipline op gang getrapt. Van Damme: “Ik denk dat er heel wat commentaar gegeven is. Positief en negatief. Wat mij opvalt, zijn de positieve reacties in de Angelsaksische landen. Tegenvaller op dit moment is het beperkt aantal deelnemende landen. De interesse is nu wel gewekt bij de Angelsaksische landen.”

Om het deelnemersveld te versterken zal volgens Van Damme gekozen worden voor een nieuwe datum. “Wat zal helpen, is uiteraard een nieuwe datum. Vanaf volgend jaar zal de Team Relay op woensdag plaatsvinden, de individuele tijdrit op zondag. Als we beginnen met de individuele tijdrit, dan zal dat de deelnemers toelaten om later ook deel te nemen aan de Team Relay. De interesse zal daardoor nog meer stijgen. Ik denk dat de impact die ik gezien heb op de eerste dag toch bemoedigend is.”

