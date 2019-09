Bondscoach Verbrugghe selecteert Evenepoel, Gilbert, Van Avermaet, Teuns en Naesen voor WK-wegrit XC

09 september 2019

14u19

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 12 Wielrennen Rik Verbrugghe heeft een deel van de Belgische selectie voor het WK wielrennen van eind deze maand bekendgemaakt. De bondscoach rekent op Remco Evenepoel, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Dylan Teuns en Oliver Naesen in het Britse Yorkshire .

De drie andere geselecteerden worden later aangekondigd. Verbrugghe wacht de slotweek van de Vuelta en de Canadese WorldTourkoersen af om het team te vervolledigen. Volgende week maandag (16 september) hakt hij de laatste knopen door. De wegrit wordt op 29 september gereden.

In de WK-tijdrit (op woensdag 25 september) zullen de Belgische kleuren (zoals verwacht) worden verdedigd door werelduurrecordhouder Victor Campenaerts , Europees kampioen Evenepoel en Yves Lampaert.

De selecties van Verbrugghe:

Here's our Men and Women Elite line-up for 2019 UCI Road World Championships in Yorkshire 🇬🇧



3 more Men Elite riders will be confirmed on Monday 16 September.

The following youth riders will compete in the road races at @Yorkshire2019

Verbrugghe: “Moeilijke knopen doorhakken”

“Het was helemaal niet makkelijk om de selectie samen te stellen”, vertelde Verbrugghe. “Er zijn dit jaar heel veel renners die getoond hebben klaar te zijn voor een WK.”

“Ik moet voor mijn selectie enkele moeilijke knopen doorhakken. De vijf renners die ik al opgeroepen heb, toonden de voorbije maanden dat ze een WK-ticket verdienen. De drie andere namen maak ik volgende maandag bekend, als de wedstrijden in Montreal, Quebec en ook de Vuelta afgelopen zijn. De koersen in Canada hebben een soortgelijk parcours als in Yorkshire en zullen me prima indicaties geven. Ik heb al contact opgenomen met de betrokken renners, en ze weten dat ze in aanmerking komen voor het WK. Ze moeten me nu voor een selectie overtuigen.”

Verbrugghe kiest in zijn selectie maar voor een zogenaamde helper, die nog aangeduid moet worden. De zeven andere renners, waarvan vijf namen al bekend zijn, hebben volgens de bondscoach het profiel om het WK te winnen. “We zijn misschien niet de topfavoriet, maar trekken met een sterke selectie en ambitie naar Engeland. Het is nu mijn taak om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Het is belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken. Maar ik heb er vertrouwen in dat het zal lukken en we een goed WK tegemoet gaan.”

De mannen werken hun wegrit (284,5 km) op zondag 29 september af in en rond Leeds, de vrouwen moeten de dag voordien aan de bak in Bradford voor een tocht van 149,5 km. De tijdrit bij de mannen staat enkele dagen eerder, op woensdag 25 september, in Northallerton (54 km) op de planning. De vrouwen strijden dinsdag al in Ripon (32,5 km) voor het goud.