Exclusief voor abonnees Bondscoach Rik Verbrugghe wacht moeilijke taak voor WK: “Ik ga sterke renners ontgoochelen” Bart Audoore

03 september 2019

07u01 0 WK wielrennen De topfavoriet zullen we niet leveren voor het WK in Yorkshire eind deze maand – niet als Julian Alaphilippe, Peter Sagan en Mathieu van der Poel aan de start staan. Maar het sterkste collectief kan wel Belgisch zijn. Bondscoach Rik Verbrugghe hakt de komende weken heel moeilijke knopen door.

Van Avermaet, Gilbert, Vanmarcke, Stuyven, Naesen, Wellens, Benoot, ­Lampaert, Teuns, De Plus, Evenepoel: het wordt drummen voor de WK-selectie. Beschouw je dat als een vloek of een ­zegen?

“Ik vind het een luxe. Er zijn heel veel renners in goeie doen, maar ik heb maar acht tickets. Ik ga dus jongens moeten ontgoochelen, ook sterke renners, maar dat hoort bij mijn functie. Sowieso zal ik iedereen uitleggen hoe ik mijn keuzes heb gemaakt en waarom renner x of y thuis moet blijven. Ik ben zelf ook wel een keer ontgoocheld geweest als renner omdat ik niet ­geselecteerd was, maar je kan daar ook sterker door worden.”

“Het belangrijkste vind ik dat er een echte ploeg aan de start komt. Ik ga deze week met alle kandidaten bellen en hen uitleggen hoe ik het zie. Dat zal mijn keuze misschien wat makkelijker maken.”

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis