Bondscoach Rik Verbrugghe: "Hebben met Wout een renner die er al het hele jaar bovenuit steekt"

26 september 2020

19u56 0 WK Wielrennen Rik Verbrugghe (46) zit uiteraard in volle voorbereiding voor het WK in Imola. De Belgische bondscoach heeft vertrouwen in zijn kopman voor morgen: man in vorm Wout van Aert. Vandaag ging hij met enkele jongens het lastige parcours verkennen.



Vandaag trokken Oliver Naesen en Wout van Aert op verkenning. “Wout was aangenaam verrast. Het is een lastig parcours, met die 5.000 meter hoogteverschil die gaan moeten verteerd worden. Maar op zich vond hij de klimmen wel te doen. Het is duidelijk dat Wout van Aert onze kopman is hier.”

Over het tactisch plannetje van morgen gaat de bondscoach nog niets verklappen. “We hebben met Wout een renner die er al het hele jaar bovenuit steekt. Zowel in de voorjaarsklassiekers als in de Tour. Hij is in topconditie. Gisteren is hij nog tweede geworden in de tijdrit, dat geeft zelfvertrouwen. Ik denk wel dat we op hem kunnen rekenen.”

Koud en regen, geen leuke combinatie. Gaat het slechte weer morgen een cruciale rol spelen morgen? “Op zo’n technisch parcours gaat de regen zeker een rol spelen. Het is kouder dan vandaag en gisteren, maar volgens de weerberichten gaat het nog tussen 12 en 18 graden worden.”

